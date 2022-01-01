لقجع: هذا هو المسؤول عن تجاهل الزلزولي لدعوة المنتخب المغربي

كشف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، عن المسؤول الأول بشأن قرار امتناع لاعب برشلونة، عبد الصمد الزلزولي عن تلبية دعوة منتخب بلاده، التي ستخوض منافسات أمم أفريقيا بالكاميرون .

وقال لقجع في تصريحات تناقلتها الصحف والمواقع الكاتالونية، إن اللاعب هو من فضل تجاهل دعوة المنتخب في الوقت الراهن، بحجة إرجاء الفكرة إلى شهر مارس.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” ما جاء على لسان لقجع في حواره مع “راديو مارس”، قائلا: “لقد تحدثت ثلاث مرات مع لابورتا وتشافي عن وضع الزلزولي ومشاركته في كأس أفريقيا، ويبدو أن قرار عدم المشاركة في البطولة الأفريقية لا يأتي من النادي، بل من اللاعب “.

وأضاف لقجع: “لقد تحدثت مع اللاعب، وأبلغني برغبته بالانتظار حتى مارس لكي يتخذ قراره النهائي بشأن البلد الذي سيمثله على المستوى الدولي، وقد أجبته بأنني لا أعرف ما إذا كنا سنستطيع الانتظار حتى هذا التوقيت “.

وجاءت تصريحات لقجع مطابقة لما تداوله الإعلام الكتالوني، بأن عبد الصمد، وعد مدربه تشافي ، بتأجيل قرار اللعب لمنتخب المغرب في الوقت الراهن، وذلك لعدة أسباب، منها رغبة اللاعب في إثبات أحقيته بمكانه في التشكيل الأساسي، خاصة بعد ضم فيران توريس واقتراب أنسو فاتي وممفيس ديباي من العودة من الإصابة.