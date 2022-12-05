لقجع يتغنى بإقالة حاليلوزيتش

أكد رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أن قرار إقالة المدرب حاليلوزيتش، كان قرارا صائبا.

وقال لقجع في حوار إعلامي، في حديثه عن تغيير مدرب المنتخب المغربي: “اليوم، الجميع يقول إنه كان قرارا جيدا، كان يجب اتخاذ قرار، ولقد اتخذته، وتحملت مسؤولية ذلك وما زلت أتحملها”.

وأضاف: “ما كان يفتقر إليه المنتخب الوطني هو تلك الأجواء، كان علينا أن نوفر للمجموعة أجواء جيدة. بالنسبة لي، البروفايل المثالي كان وليد الركراكي”.

من جهة أخرى، يرى لقجع أن المنتخب المغربي يملك كل الحظوظ للفوز على إسبانيا باعتباره احتل المركز الأول في مجموعة ضمت بلجيكا صاحبة المركز الثاني عالميا، وكرواتيا وصيفة بطل العالم.

وأضاف رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، في هذا السياق: “عندما تتوفر الإرادة والجانب الذهني، وعندما تكون المجموعة في وضع جيد، أعتقد أن جميع المكونات موجودة للمضي إلى أقصى حد ممكن”.