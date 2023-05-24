لقجع يتفوّه بِكلام سوقي ضدّ رئيس “الكاف”

فجّر إعلامي نيجيري مفاجأة مُدوّية، وكشف عن تلاسن حادّ بين الرّجل الأوّل في “الكاف” باتريس موتسيبي ورئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع.

وقال الإعلامي النيجيري أوساسو أوبايوانا، في أحدث تغريدة له عبر منصّة “تويتر”، إن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لـ “الكاف” (فضّل عدم ذكر اسمه)، كشف له عن ملاسنات حادّة وبِكلام سوقي وقعت بين لقجع وموتسيبي خلال اجتماع للهيئة انعقد السنة الماضية. مُشيرا إلى أن المسؤول الأوّل في اتحاد الكرة المغربي هو البادئ بِالكلام البذيء.

والتقى الإعلامي أوساسو أوبايوانا بِهذا المسؤول في “الكاف”، على هامش تنظيم الجزائر مُؤخّرا لِبطولة إفريقيا أشبال. حيث حضر لِتغطية المنافسة، مُوفَدا من قبل المؤسّسة التي يشتغل فيها هيئة الإذاعة البريطانية.

وأوضح العضو في تنفيذية “الكاف”: “كان تبادل الشتائم بين لقجع وموتسيبي بعد نقاش ساخن سيّئا للغاية، لِدرجة أن بعض زملائي اضطرّوا إلى التدخّل، لأنّه خرج عن السيطرة حقّا”. عِلما أن الاجتماع انعقد بِتقنية التحاضر عن بعد.

وأضاف أن لقجع قال لِموتسيبي إنه لا يُعير وزنا لِمنصبه رئيسا للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، وردّ الرّجل الأوّل في “الكاف” إنه بِدوره لا يعبأ أصلا بِما يفعله أو يقوم به المسؤول المغربي للعبة.

وتابع العضو في اللجنة التنفيذية لـ “الكاف” يقول: “لقد كان يوما سيّئا للغاية. شخصيًا، توقّفت عن التحدّث في اجتماعات اللّجنة التنفيذية للكاف، لِأنه لا يوجد نقاش حقيقي. يتمّ اتّخاذ القرارات قبل حضور الاجتماعات. زيوريخ (المدينة السويسرية حيث يقع مقرّ الفيفا) هي المُتحكّم الحقيقي في شؤون الكاف. نحن مُستعمَرون حقّا”. في إشارة إلى سطوة رئيس الاتحاد الدولي لِكرة القدم جياني أنفونتينو، وإدارته لِشؤون “الكاف” عن بُعد.