لقجع يتلقى ضربة موجعة جديدة (فيديو)

في نفس المكان وبنفس السيناريو تقريبا..

تلقى رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، ضربة موجعة أخرى، بنفس الملعب الذي احتضن نهائي كأس إفريقيا 2025.

وعاش لقجع مرة أخرى، أمسية حزينة، بعد أن أخفق نادي الجيش الملكي في إحراز كأس رابطة أبطال إفريقيا.

ووجد بيدق النظام المغربي، نفسه مرة أخرى يكتفي بالنظر إلى الكأس، بعد تتويج نادي صان داونز، عقب نهاية اللقاء بالتعادل، بهدف لمثله، حيث استفاد ممثل جنوب إفريقيا من الفوز المحقق بالديار بهدف دون رد.

وبدت ملامح الحسرة على وجه، لقجع المعروف بالكولسة في “الكاف”، بعدما فقد لقبا آخر، يضاف إلى لقب كأس إفريقيا الذي توّج به المنتخب السنغالي عن جدارة واستحقاق على أرضية الميدان.

وخلال مراسم تتويج ماميلودي صان داونز، وتحديدا في اللحظات التي سلمت فيها الكأس، أخرج لقجع نفسه من الحدث، قبل أن يغادر متأثرا، باللقب الجديد الذي يغادر بلاد مراكش.

وضيّع نادي الجيش الملكي فرصة التقدم في النتيجة عندما ضيّع حريمات ركلة جزاء في 76، والتي لو سجلها كان سيعدل بها نتيجة المبارتين.

وبتضييعه لضربة جزاء حاسمة، أعاد اللاعب حريمات إلى الأذهان، ضربة الجزاء التي ضيّعها إبراهيم دياز في المباراة النهائية أمام السنغال، قبل أن يتجه المنتخبان إلى الوقت الإضافي ويتمكن باب غاي من تسجيل هدف التتويج لأسود “التيرنغا”.