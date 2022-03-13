لقجع يكشف مصير زياش والزلزولي ومزراوي مع المنتخب المغربي

أكد رئيس الجامعة المغربية كرة القدم فوزي لقجع استدعاء حكيم زياش ونصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي لمواجهة الكونغو الديمقراطية في المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر..

وقال رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم بأن الثلاثي زياش و مزراوي والزلزولي موجود في القائمة الموسعة لتشكيلة منتخب “أسود الأطلس” التي ستواجه الكونغو الديمقراطية يومي 25 و29 مارس الحالي.

وأضاف لقجع في تصريحات لإذاعة ” أم أف أم” المغربية، أن حاليلوزيتش تحدّث بشكل مطول مع مزراوي والأمور في طريقها للتسوية، والأمر عينه مع حكيم زياش والزلزولي، على أن يكشف حاليلوزيتش عن القائمة النهائية يوم الخميس المقبل.

كما أكد رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، استدعاء عبد الصمد الزلزولي، نجم نادي برشلونة الإسباني إلى القائمة الأولية، وهو الذي لم يحضر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون.