” لقد وجدت السلام حقا”.. مغنية الراب الفرنسية ديامس توري قصة إسلامها (فيديو)

“لقد وجدت السلام حقًا”، بهذه الكلمات وبعد صمت دام لعشر سنوات تعود مغنية الراب الفرنسية ديامس إلى الجمهور عبر فيلم “سلام” لتروي قصة هروبها من الإدمان واعتناقها الإسلام.

وكتبت نجمة الراب الفرنسية السابقة ميلاني جورجياد المعروفة بلقبها “ديامس” على حساب فارغ على انستغرام هذه التدوينة: “كان من المستحيل بالنسبة لي السماح للغرباء بالتحدث نيابة عني”، مبررة عودتها لتروي قصتها من خلال فيلم “سلام” الذي سيعرض في مهرجان كان السينمائي.

وتحدث ديامس في مقابلة صحفية مع وسائل إعلام فرنسية، عن إسلامها وقالت “لقد وجدت السلام حقًا”، وأوضحت أن الفيلم الوثائقي يعرض محاولاتها الانتحار قبل إسلامها ودخولها مستشفى للأمراض النفسية.

وأكدت أنها تعيش رفقة عائلتها في الإمارات العربية المتحدة، وقالت: “أخبار الموسيقى لا تهمني”، مؤكدة أنها لن تعود إلى هذا العالم.

كما تحدث ديامس في اللقاء الصحفي عن ارتدائها للحجاب ومواظبتها على الصلاة، وأوضحت أن الحجاب هو خطوة فقط في رحلة إسلامها مشيرة إلى الصلاة والصوم وإطعام الأيتام وأوضحت قائلة: هذه الممارسات تتيح لي الاقتراب من الله والاقتراب من الحياة “.

وأكدت ديامس أنها لو لم “تفتح القرآن ذات مساء على شاطئ في موريشيوس” ، لكانت قد “انتهت حقًا”.

ووصفت ديامس ما حدث معها بـ “المعجزة” وتابعت قائلة: “”كنت فارغًة، لكني تظاهرت بأنني على ما يرام”.