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رياضة

لقطات من مباراة مُنافس الجزائر

علي بهلولي
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لقطات من مباراة مُنافس الجزائر
منتخب بوركينا فاسو (الأرشيف)

تُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه، لقطات من مباراة منتخب بوركينا فاسو ومضيفه فريق النيجر.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة مراكش المغربية مساء الخميس الماضي، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022. تحت إدارة تحكيم رواندي. وانتهت لِمصلحة بوركينا فاسو بِثنائية نظيفة.

وتتبارى بوركينا فاسو مع المنتخب الوطني الجزائري، بِالميدان ذاته مساء هذا الثلاثاء، لِحساب الجولة الثانية. بينما تلعب النيجر مع فريق جيبوتي.
وبِالضّغط على عبارة  Regarder sur YouTube في الرّابط الإلكتروني المُدرج أدناه، يُمكن مشاهدة لقطات هذه المباراة. مع الإشارة إلى أن لاعبي منتخب بوركينا فاسو يرتدون لباسًا أخضرَ، نظير زيٍّ أبيض لِمُنافسيهم من النيجر.

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