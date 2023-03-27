لقطة طريفة لكن محمودة في مباراة الجزائر والنيجر

شهدت مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومُضيّفه فريق النيجر مساء الإثنين أمرا لافتا، ربّما لم يتعوّد عليه المتنافسون، لكن بدا أنّه جدير بِالإشادة.

حدث ذلك في الرّبع ساعة الأخير من عمر المباراة، التي انطلقت على الساعة الخامسة مساءً بِتوقيت تونس، وهو التوقيت الجزائر ذاته.

وطلب حكم الساحة المالي بوبو طراوري من اللاعبين عند سماع أذان صلاة المغرب، بِالعودة إلى دكّة البدلاء للإفطار في هذا اليوم الرمضاني. حيث شوهد رجال جمال بلماضي ونظراؤهم لدى منتخب النيجر يتناولون التمر ويشربون الماء (الصورتان المُدرجتان). وبعد لحظات قليلة وانتهاء فترة “الوقت المُستقطع”، عادوا إلى المستطيل الأخضر لِاستئناف المباراة.

ولا يُستغرب من هذا الفعل المحمود، ذلك أن الجزائر والنيجر (المنتخبان) ومالي (ثلاثي التحكيم) وتونس (مسرح المباراة) بلدان تنتمي إلى العالم الإسلامي.

يبقى فقط التساؤل: لماذا لم يُنظّم اتحاد النيجر لِكرة القدم المباراة ليلا، بِاعتباره المُستضيف؟ ثم أن ملعب “حمّادي العقربي” بِتونس منشأة رياضية فخمة وتتوفّر على الإنارة.

ودأبت منتخبات القارّة السّمراء على تنظيم المقابلات عصرا، رغم توفّر الملاعب على الإنارة، سواء محلّيا أو خارج البلد. ورغم أيضا أن اتحادات الكرة تستفيد من أرباح طائلة تمنحها لها “الكاف” و”الفيفا” سنويا، تتفادى بِجزء منها مشكل الإنارة. وكأن مسؤولي هذه الاتحاديات ينتمون إلى الطبقة الكادحة ولا يستطيعون تسديد فواتير الكهرباء!