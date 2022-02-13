لقطة لرونالدو تثير التساؤلات وسط جماهير اليونايتد (فيديو)

أثارت لقطة كريستيانو رونالدو، وهو يبصق باتجاه زميله أنتوني إيلانغا، بعد مباراة ساوثهامبتون، جدلا كبيرا وسط مشجعي مانشستر يونايتد، على مواقع التواصل الاجتماعي..

وتساءل مشجعو مانشستر يونايتد، بعدما أظهرت لقطات تلفزيونية، رونالدو، وهو يبصق باتجاه زميله منها، حول حقيقة ما إذا كان نجم اليونايتد قد بصق على ظهر زميله.

ودافع العديد من مشجعي النادي الإنجليزي عن رونالدو، مؤكدين، بأن الأمر لم يكن سوى وهما بصريا بسبب الزاوية التي التقطت منها الكاميرا اللقطة، وأن كريستيانو بصق لكن ليس على ظهر زميله الذي كان بعيدا عنه.

وفشل النجم البرتغالي في كسر صيامه عن التهديف للمباراة السادسة على التوالي، مسجلا أسوأ سلسلة له في جميع المسابقات، وذلك منذ فشله في زيارة الشباك خلال 7 مباريات مع الشياطين الحمر خلال الفترة من ديسمبر 2008 حتى جانفي 2009.