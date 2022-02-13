-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لقطة لرونالدو تثير التساؤلات وسط جماهير اليونايتد (فيديو)

سليم.ع
  • 894
  • 0
لقطة لرونالدو تثير التساؤلات وسط جماهير اليونايتد (فيديو)

أثارت لقطة كريستيانو رونالدو، وهو يبصق باتجاه زميله أنتوني إيلانغا، بعد مباراة ساوثهامبتون، جدلا كبيرا وسط مشجعي مانشستر يونايتد، على مواقع التواصل الاجتماعي..

وتساءل مشجعو مانشستر يونايتد، بعدما أظهرت لقطات تلفزيونية، رونالدو، وهو يبصق باتجاه زميله منها، حول حقيقة ما إذا كان نجم اليونايتد قد بصق على ظهر زميله.

ودافع العديد من مشجعي النادي الإنجليزي عن رونالدو، مؤكدين، بأن الأمر لم يكن سوى وهما بصريا بسبب الزاوية التي التقطت منها الكاميرا اللقطة، وأن كريستيانو بصق لكن ليس على ظهر زميله الذي كان بعيدا عنه.

وفشل النجم البرتغالي في كسر صيامه عن التهديف للمباراة السادسة على التوالي، مسجلا أسوأ سلسلة له في جميع المسابقات، وذلك منذ فشله في زيارة الشباك خلال 7 مباريات مع الشياطين الحمر خلال الفترة من ديسمبر 2008 حتى جانفي 2009.

مقالات ذات صلة
الترخيص لحضور الجماهير في مباراة النجم الساحلي وشباب بلوزداد

الترخيص لحضور الجماهير في مباراة النجم الساحلي وشباب بلوزداد

بن طالب: رفضوني لِهذا السبب وكدتُ أمارس رياضة أخرى

بن طالب: رفضوني لِهذا السبب وكدتُ أمارس رياضة أخرى

بلماضي أمام شهر حاسم لضبط أسلحة الإطاحة بالكاميرون

بلماضي أمام شهر حاسم لضبط أسلحة الإطاحة بالكاميرون

آدم وناس يسجل عودته إلى قائمة نابولي

آدم وناس يسجل عودته إلى قائمة نابولي

بوريسيا دورتموند يدخل سباق ضم بن سبعيني هذه الصائفة

بوريسيا دورتموند يدخل سباق ضم بن سبعيني هذه الصائفة

إعلامية فرنسية شهيرة تدافع عن يوسف بلايلي

إعلامية فرنسية شهيرة تدافع عن يوسف بلايلي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد