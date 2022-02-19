لقطة من مسلسل “هوانم غاردن سيتي”!

وجّه الجمهور الجزائري انتقادات لاذعة إلى لاعبات المنتخب الوطني النسوي، بعد أن رهن حظوظه في بلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وخسر المنتخب الوطني النسوي بِثنائية نظيفة أمام المضيف الجنوب إفريقي، لِحساب ذهاب الدور الأخير من تصفيات “كان” فئة الإناث.

ووظّف الجمهور الجزائري عبارات ساخرات بعد عودة المنتخب النسوي، السبت، إلى أرض الوطن.

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بِعبارات مثل: “الكوزينة تليق بك (المطبخ)”! و”صباح الخير يا مدلّل” (في إشارة إلى الوسادة)! و”عودة عواوش وبناتها”! و”20 مليون راحت في القرط” (العبارة الشهيرة للبومبارديي)!

وتُجرى مباراة العودة بِالعاصمة مساء الأربعاء المقبل، في آخر امتحان لِتلميذات الناخبة الوطنية راضية فرتول، من أجل رفع التحدّي والتأهّل أو الإستسلام.