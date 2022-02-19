-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لقطة من مسلسل “هوانم غاردن سيتي”!

علي بهلولي
  • 229
  • 0
لقطة من مسلسل “هوانم غاردن سيتي”!

وجّه الجمهور الجزائري انتقادات لاذعة إلى لاعبات المنتخب الوطني النسوي، بعد أن رهن حظوظه في بلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وخسر المنتخب الوطني النسوي بِثنائية نظيفة أمام المضيف الجنوب إفريقي، لِحساب ذهاب الدور الأخير من تصفيات “كان” فئة الإناث.

ووظّف الجمهور الجزائري عبارات ساخرات بعد عودة المنتخب النسوي، السبت، إلى أرض الوطن.

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بِعبارات مثل: “الكوزينة تليق بك (المطبخ)”! و”صباح الخير يا مدلّل” (في إشارة إلى الوسادة)! و”عودة عواوش وبناتها”! و”20 مليون راحت في القرط” (العبارة الشهيرة للبومبارديي)!

وتُجرى مباراة العودة بِالعاصمة مساء الأربعاء المقبل، في آخر امتحان لِتلميذات الناخبة الوطنية راضية فرتول، من أجل رفع التحدّي والتأهّل أو الإستسلام.

مقالات ذات صلة
حرب ضارية على “الكرسي” في بيت مُنافس الجزائر

حرب ضارية على “الكرسي” في بيت مُنافس الجزائر

باريس سان جيرمان يغري مبابي بأغلى عقد في تاريخ كرة القدم

باريس سان جيرمان يغري مبابي بأغلى عقد في تاريخ كرة القدم

إدارة الوفاق تعاقب جحنيط و بن بلعيد وتنذر اللاعبين المتسببين في المشاكل

إدارة الوفاق تعاقب جحنيط و بن بلعيد وتنذر اللاعبين المتسببين في المشاكل

هذا ما قاله الكاميروني إيتو قبل مواجهتَي الجزائر

هذا ما قاله الكاميروني إيتو قبل مواجهتَي الجزائر

مديوب يمدد عقده مع بوردو إلى جوان 2025

مديوب يمدد عقده مع بوردو إلى جوان 2025

خط الدفاع هاجس جمال بلماضي قبل موقعة الكاميرون

خط الدفاع هاجس جمال بلماضي قبل موقعة الكاميرون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد