لقلة الأمطار.. إقامة صلاة الاستسقاء في كافّة مساجد الجزائر

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة 30 ديسمبر، في كامل مساجد الجزائر، نظرا لقلة الأمطار في معظم ربوع البلاد.

وجاء في بيان للوزارة:

نظرا لقلة الأمطار في معظم ربوع وطننا المفدى، وعملا بسنة المصطفى ﷺ حينما شُكي له القحط في زمانه كما في الحديث:”إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم”. وعليه فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو المواطنين لحضور صلاة الاستسقاء المزمع إقامتها يوم الجمعة 06 جمادى الثانية 1444هـ الموافق 30 ديسمبر 2022م.

وستقام الصلاة ابتداء من الساعة التاسعة 09:00 صباحا، حسب بيان الوزارة، الذي دعا أيضا إلى “التأدب بآداب هذه الصلاة. من التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام والتصدق على الفقراء والمساكين”.