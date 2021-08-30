لكبح نزيف “الدوفيز”.. تحذير المتأخرين عن إعادة الحاويات

أعلنت وزارتا التجارة والنقل الحرب على نزيف العملة الصعبة الناجم عن عدم احترام أصحاب الحاويات لفترة الإعفاء والتأخر في إعادتها إلى أصحابها في الفترات المحددة.

ودعت وزارتا التجارة والنقل كافة المتعاملين الاقتصاديين، الناشطين في مجال استيراد المواد والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، إلى ضرورة إعادة الحاويات إلى أصحابها من مجهزي ومالكي السفن قبل انتهاء فترة الإعفاء.

وجاء في بيان مشترك لوزارتي التجارة والنقل، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أن إعادة هذه الحاويات في الآجال المحددة، بغض النظر عن تلك محل مراقبة حدودية أو نزاع، سيسمح لا محالة بتخفيض تحويل العملة الصعبة التي تتكبدها الخزينة العمومية.

وتضمن البيان تحذيرا للمتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد في حال احتفاظهم بالحاويات خارج فترات الإعفاء، وشدد على انه من الآن فصاعدا ستكون “إجراءات تحفظية” ضد المتعاملين الذين يحتفظون بهذه الحاويات خارج فترات الإعفاء.

وحسب الوثيقة ذاتها، فإن الإجراءات التحفظية تتمثل في سحب شهادة الاحترام، والتسجيل في البطاقة الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية.

وختم البيان بالتأكيد أنه يجب على وكلاء السفن والحمولة المعتمدين من طرف وزارة النقل، احترام القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن، لا سيما المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 نوفمبر 2020 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري.