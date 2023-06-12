لكحل يُفسّر وجهته وبلماضي غير راضٍ

قدّم اللاعب الدولي الجزائري فيكتور لكحل تفسيرات، لِخوضه تجربة احترافية جديدة في البطولة القطرية.

وانضمّ متوسّط الميدان لكحل (29 سنة) إلى نادي أم صلال القطري، لِمدّة موسمَين.

وقال لكحل إن هذا القرار اتّخذه بعد تفكير طويل، في تصريحات إعلامية أدلى بها عند عودته إلى الجزائر للالتحاق بِتربّص “الخضر”.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد صرّح في آخر مُؤتمر صحفي له، أن قائمة اللاعبين ضبطها قبل إبرام الصفقة، مُبديا عدم استحسانه للقرار الذي اتّخذه لكحل.

وتألّق فيكتور لكحل في الموسم الذي انقضى مُؤخّرا، وساهم بِقوّة في صعود فريقه لوهافر إلى بطولة القسم الأوّل الفرنسي، كما حجز مقعدا في التشكيل الأساسي لِمنافسة “الليغ 2” نسخة 2022-2023. وهي مُعطيات كان يُفترض أن تدفعه إلى فريق أقوى.

وبِالمقابل، أفلت فريق أم صلال من السقوط إلى القسم الثاني القطري، بعد أن تموقع في الرّتبة الـ 10 من أصل 12 ناديا مُتنافسا.