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الجزائر

للتعزية في وفاة ابراهيم غومة.. أعضاء من المجلس الرئاسي الليبي في إليزي

الشروق أونلاين
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للتعزية في وفاة ابراهيم غومة.. أعضاء من المجلس الرئاسي الليبي في إليزي

وصل أعضاء من المجلس الرئاسي الليبي بقيادة موسى الكوني إلى مطار ايليزي لتقديم التعزية في وفاة المجاهد  الحاج براهيم غومة.

وأكد بيان لمصالح ولاية أدرار، الاثنين، وصول وصول موسى الكوني نائب المجلس الرئاسي الليبي مرفوقا بوفد رسمي رفيع المستوى وكان في إستقبالهم والي الولاية مصطفى آغامير بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، أعضاء البرلمان.

واكد البيان أن الكوني والوفد المرافق له سيشاركون في مراسيم تشيع جنازة المغفور له الحاج غومة إبراهيم بن غومة أمين عقال الطوارق بإيليزي وعضو مجلس الآمة عن الثلث الرئاسي.

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