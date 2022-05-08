للجزائر منتخب وطني في هوكي الجليد.. وهذه آخر إنجازاته العالمية

للجزائر منتخب وطني في رياضة هوكي الجليد، وقد أنهى منافسته الدولية الأولى مساء السبت، بأداء ونتائج مقبولة.

وحلّ منتخب الجزائر لرياضة هوكي الجليد، التي لا تحظى بشعبية كبيرة في البلاد، في المركز الرابع بين 6 منتخبات شاركت في “كأس التنمية” التي احضنتها ألمانيا بين 4 و7 ماي.

وبدأ منتخب الهوكي الجزائري مشواره في أول منافسة دولية يخوضها منذ انضمامه للاتحاد الدولي للرياضة في سبتمبر 2019. بفوز عريض على منتخب أندورا بـ14 نقطة مقابل 5.

لكن ممثلي الجزائر خسروا مقابلتهم الثانية بفارق نقطة وحيدة أمام إرلندا بنتيجة 6 مقابل 7. قبل أن يفوزوا مرة أخرى على البرتغال بـ9 مقابل 1.

وانتهى مشوار لاعبي الهوكي الجزائريين في الدورة، بهزيمتين أمام ليشتنشاتين (2-11)، ثم كولومبيا المتوّجة بالكأس (1-11).

ولقي أداء لاعبي منتخب هوكي الجليد في أوّل دورة دولية، إشادة من متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مقارنة مع حداثة عهد هذه اللعبة في الجزائر.

ويضمّ المنتخب الوطني للهوكي 20 لاعبا في صفوفه، بينهم اللاعب المدرّب هاروند ليتيم، و4 لاعبين ينشطون في الدوري الفرنسي للّعبة.