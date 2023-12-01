للجمعة الثامنة.. الإحتلال يمنع المقدسيين من الصلاة في الأقصى

منعت قوات الإحتلال وللجمعة الثامنة على التوالي المقدسيين من الصلاة في المسجد الاقصى. فلم يؤد اليوم صلاة الجمعة بالمسجد سوى 3500 مقدسي.

منعت قوات الإحتلال الصهيوني وللجمعة الثامنة على التوالي المقدسيين من الصلاة في المسجد الاقصى. فلم يؤد اليوم صلاة الجمعة بالمسجد سوى 3500 مقدسي وذلك بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي منعت المواطنيين من الدخول للأقصى.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا“، فقد اعتدت قوات الإحتلال بالضرب على المصلين الذين حاولوا الدخول إلى المسجد الأقصى والتصدي لإجراءاتها، قرب باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى.

كما أطلق جنود الإحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، تجاه المواطنين لمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى في حي وادي الجوز القريب من البلدة القديمة بالقدس.