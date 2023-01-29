للحد من حوادث الغاز.. حماية المستهلك تدعو الحكومة إلى تبني 4 مقترحات

مع ارتفاع عدد ضحايا القاتل الصامت وبغية التقليل من حوادث الغاز، دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك الحكومة إلى تبني عدد من المقترحات “العاجلة”.

وفي منشور لرئيس جمعية حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية “فيسبوك”، قدم مصطفى زبدي مجموعة من المقترحات الهاملة والعاجلة، داعيا الحكومة إلى تبنيها وأخذها بعين الإعتبار.

وتمثلت مقترحات حماية المستهلك في 4 نقاط جاءت كالتالي:

1. إلغاء كل الضرائب الخاصة بأجهزة التدفئة المركزية ولواحقها.

2. تفعيل القرض الإستهلاكي لهذه الأجهزة.

3. تشجيع و تسهيل صناعة هذه الإجهزة محليا بمواصفات ذات نوعية ومطابقة عالمية.

4. تزويد البنايات قيد الأنجاز بكل صيغها بالتدفئة المركزية.

وفي آخر مجلس للوزراء، أمر رئيس الجمهورية تكليف شركة سونلغاز بتزويد المواطنين بأجهزة إنذار صوتية ومرئية، ضدّ تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون. على أن توزّع بالمجان على البيوت.