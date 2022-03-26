 للراغبين بالدراسة في أمريكا.. سفارة واشنطن تخصص “كشكا”بصالون الكتاب

دعت سفارة واشنطن بالجزائر الطلبة الراغبين في مواصلة دراستهم بالولايات المتحدة إلى زيارة جناحها بصالون الجزائر للكتاب.

وقالت السفارة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك “راكم حابين تكملو قرايتكم في الماريكان؟ زورونا في كشك EducationUSA في صالون الطالب في الجناح “ن” بقصر المعارض سافكس”.

وأضفت السفارة أن الجناح سيكون متاحا السبت والأحد من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، للطلبة ليطلعوا أكثر حول كيفية الحصول على قبول من الجامعات الأمريكية وإيجاد المنح الدراسية والمزيد!

وقالت السفارة أنه لمن تعذر عليه المجيء السبت أو الأحد، يمكنه التسجيل عبر الرابط لحجز جلسة استشارة مجانية.