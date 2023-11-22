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اقتصاد

للراغبين في اقتناء سيارة “شيري “.. هذا هو الملف المطلوب

الشروق أونلاين
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للراغبين في اقتناء سيارة “شيري “.. هذا هو الملف المطلوب

كشفت شركة “أوتو ليدر كومباني” ممثل علامة شيري في الجزائر، للزبائن الراغبين في اقتناء سياراتها عن الملف المطلوب لإتمام العملية.

وأوضحت الشركة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن الملف الخاص باقتناء سيارات شيري يتكون من

1- نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية “البيومترية”

2- شيك بنكي/ وصل التحويل أو وصل الدفع  للإسهام الأولي.

3- تعهد وتصريح شرفي يتم التوقيع عليهما لحظة دفع الملف عند وكيلنا المعتمد.

كما أكدت الشركة في منشورها على أن حضور الشخص المعني “إجباري”.

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