للشهر الخامس على التوالي.. إنتاج الجزائر النفطي يرتفع

سجّل إنتاج الجزائر من النفط الخام ارتفاعًا جديدًا خلال شهر سبتمبر 2025 بمقدار 13 ألف برميل يوميًا على أساس شهري مقارنة بشهر أوت، ليواصل الصعود للشهر الخامس على التوالي، مدفوعًا بالتخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية ضمن مجموعة الثمانية في تحالف أوبك+.

وبلغ إنتاج الجزائر في سبتمبر نحو 960 ألف برميل يوميًا، مقابل 947 ألفًا شهر أوت، ليقترب من أعلى مستوى سجله منذ ديسمبر 2023 والذي بلغ 973، وفق بيانات المراقبة الدولية التي أوردها التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) أمس الإثنين.

(الصفحة رقم 54 من التقرير)

كما يُتوقع أن يتجاوز هذا المستوى بنهاية أكتوبر مع بلوغ الإنتاج 964 ألف برميل يوميًا، على أن يصل إلى 968 ألفًا في نوفمبر المقبل، تبعًا لخطة التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية.

وأوضح تقرير لوحدة أبحاث الطاقة أن إنتاج الجزائر خلال سبتمبر جاء أقل قليلًا من المستوى المخصص لها وفق سياسة أوبك+، مضيفًا أن الزيادة تعود إلى التزام الجزائر بقرارات المجموعة الرامية إلى إعادة ضخ جزء من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا منذ أفريل 2025، عبر رفع تدريجي لسقوف الإنتاج حتى نهاية ديسمبر.

ويأتي ذلك ضمن السياسة الرسمية لتحالف أوبك+ القاضية بالحفاظ على خفض إنتاج يبلغ مليوني برميل يوميًا حتى نهاية عام 2026، وهي الخطة التي بدأ تنفيذها منذ نوفمبر 2022 بهدف تحقيق توازن واستقرار في سوق النفط العالمية.

وعلى الصعيد الجماعي، ارتفع إنتاج دول أوبك+ إلى 43.04 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر، مقابل 42.41 مليونًا في أوت، بدعم من زيادة إنتاج السعودية إلى 9.96 ملايين برميل يوميًا، وروسيا إلى 9.32 ملايين، إلى جانب ارتفاع إنتاج الإمارات والعراق إلى 3.35 ملايين و4.06 ملايين برميل يوميًا على التوالي.

وفي المقابل، شهدت بعض الدول انخفاضًا في مستويات إنتاجها، من بينها كازاخستان التي تراجع إنتاجها إلى 1.84 مليون برميل يوميًا، ونيجيريا والمكسيك اللتان سجلتا 1.51 و1.44 مليون برميل يوميًا على التوالي.