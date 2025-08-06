“محمد” الاسم الأكثر شعبية في إنجلترا وويلز

للعام الثاني على التوالي..

للعام الثاني على التوالي، لا يزال “محمد” الاسم الأكثر انتشارا بين المواليد الذكور في إنجلترا وويلز، حسب ما نقلته صحيفة “ذا صن” عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة إن أكثر من 5721 طفلاً أطلق عليهم اسم “محمد” في عام 2024، بينما احتل “Noah” المركز الثاني بـ4139 طفلاً.

ولم يحتسب الإحصاء سوى كتابة واحدة للاسم العربي، وهي “Muhammad”. علما أن نفس الاسم أطلق على 1760 مولودا في نفس السنة، بكتابة مختلفة (Mohammed)، ما يرفع عدد المواليد الجدد الذين حملوا الاسم إلى 7481 طفل.

واحتلت المراكز الأولى الأخرى للأولاد أسماء أوليفر (3492 مولودا)، وآرثر (3368 مولودا)، وليو (3324 مولودا). أما بالنسبة للفتيات، فقد كان اسم أوليفيا هو الأكثر شعبية بـ 2761 صبية.

وكان “محمد” هو الاسم الأكثر تفضيلا في عام 2023 أيضا، حيث أطلق على 6262 طفلا ذكرا (باحتساب طريقتي الكتابة المذكورتين). وكذلك كانت أوليفيا بالنسبة لـ2906 فتاة من مواليد إنجلترا وويلز الجدد.

دراسة فرنسية: “محمد” الاسم الأكثر انتشارا في العالم

في الواقع، قد يكون اسم النبي “محمد” عليه الصلاة والسلام، هو الأكثر شعبية بين أسماء الذكور في جميع أنحاء العالم. حسب ما توصلت إليه دراسة لباحثة فرنسية في عام 2023.

حيث نقلت صحيفة “لوفيغارو” عن الدراسة التي أجرتها الكاتبة Stéphanie Rapoport، أن اسم “محمّد”، هو الأكثر انتشارا بين الذكور في جهات العالم الأربعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاسم، الذي يعني الشخص الجدير بالحمد والثناء، أو كثير الأوصاف الحميدة، يطلق في العادة على الابن الأكبر لمعظم العوائل العربية المسلمة.

أما بالنسبة للأسماء الأنثوية، فإن “Marie” هو الأكثر تسمية. ويعود هذا الاسم إلى مريم أم النبي عيسى عليهما السلام. ويعني “قطرة الماء” باللغة العبرية (Myriam)، أو “المحبوبة” بالمصرية القديمة (merit).