للعام الـ 14 على التوالي.. سيال تحافظ على شهادة الجودة

مع تجديد اعتماد مخبرها المركزي للعام العاشر

سيال تتحصل على شهادة المطابقة أيزو 9001 للسنة الرابعة عشرة على التوالي وتُجدد اعتماد مخبرها المركزي وفق معيار أيزو 17025 للسنة العاشرة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، الأربعاء، عن نجاحها في الحفاظ على شهادة المطابقة أيزو 9001 للسنة الرابعة عشرة على التوالي، وتجديد اعتماد مخبرها المركزي وفق معيار أيزو 17025 للسنة العاشرة، تأكيدًا لالتزامها المستمر بتطوير الخدمة العمومية في مجالي المياه والتطهير.

وأكدت المؤسسة أن فرقها التقنية والعملياتية والإدارية اجتازت بنجاح تدقيق المتابعة الذي أجراه مكتب “فيرا للمطابقة” المعتمد من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد “ALGERAC” يومي 13 و14 جويلية 2025، دون تسجيل أي حالة عدم مطابقة للمعايير، مما يعكس فعالية نظام إدارة الجودة المعتمد في المؤسسة.

وفي سياق موازٍ، تمكنت سيال من تجديد اعتماد مخبرها المركزي وفق معيار أيزو 17025، بعد تدقيق الهيئة الجزائرية للاعتماد يومي 23 و24 أفريل 2025. ويشمل هذا الاعتماد 43 تركيبة فيزيوكيميائية وميكروبيولوجية، تغطي تحاليل مياه الشرب والمياه المستعملة، إضافة إلى عمليات أخذ العينات والقياسات الميدانية.

وأشارت سيال إلى أن هذه الشهادات تضمن استمرارية تقديم خدمة عمومية وفق المعايير الدولية، مع تعزيز ثقة المواطنين في جودة المياه الموزعة، والاستجابة الفعالة لانشغالاتهم.

وفي نظرة مستقبلية، تطمح المؤسسة إلى تطوير نظام إدارة الجودة نحو نظام إدارة متكامل يشمل سبعة معايير أيزو أخرى، وهي:14001 (البيئة)، 21001 (التعليم)، 37001 (مكافحة الفساد)، 45001 (السلامة المهنية)، 31000 (إدارة المخاطر)، 26000 (المسؤولية الاجتماعية) و51000 (إدارة الطاقة)، كما تسعى لاعتماد جميع مخابر المعالجة في محطات المياه ومحطات التطهير.

وتؤكد هذه الإنجازات التزام سيال الراسخ بتقديم خدمات نوعية تسهم في التنمية المستدامة لقطاع الموارد المائية، وتستجيب لتطلعات المواطنين في الحصول على خدمات عمومية ذات جودة عالية.