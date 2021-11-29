للمحجبات.. كيف تنسقين طلة رياضية باحتشام؟

الطلة الرياضية للمحجبة معقدة بعض الشيء وقد تكون غير لائقة أحيانا لذا على المحجبة أن تبذل مجهودا أكبر لانتقاء القطع المناسبة لأسلوبها من جهة وحجابها من جهة أخرى. عنوان الطلة الرياضية هذا الموسم الأوفرسايز الرائج جدا وهو لا يعني المقاس الكبير بل الطلة الفضفاضة. من هذا المنطلق أخترنا لكن هذه الإطلالات الرياضية التي أنتقيناها بعناية.

يوم في الجيم

بدلة رياضية كاملة باللون الأزرق مع سويت شورت أوفرسايز، منسقة مع حذاء رياضي وخمار بلون زهري وحقيبة يد جلدية.

ثلاثة خطوط لا تتجاوزيها

أديداس تلبس المحجبات أيضا مع بدلة رياضية كاملة باللون الأزرق، الأكمام عريضة ومفتوحة والتوربان يكمل هذه الطلة. التنسيق يكون بحقيبة يد صغيرة وبعض الاكسسوارات مثل أقراط الكريول الدائرية.

الرياضة تبدأ صباحا

طلة رياضية بتونيك طويلة وسروال رياضي “سورفت” عريضة باللون الأسود منسقة بخمار رمادي وسنيكرز.

اثنين في واحد

فستان سويت شورت يجمع بين راحة الفستان ودفء السويت شورت. الجيب البطني يضفي الحيوية على هذه الطلة بالأبيض والأسود.

يوميات محجبة مغامرة

طلة رياضية جميلة تجمع بين تونيك للركبة باللون الجملي وسروال أبيض، التنسيق سيكتمل بحذاء رياضي أبيض وخمار بيج يكسر رتابة التونيك.

فستان ليوم نشيط

فستان رياضي باللون البرتقالي القاتم تزينه خطوط بيضاء في الأكمام يمكن تنسيقه ببساطة بخمار وحذاء رياضي باللون الأبيض.