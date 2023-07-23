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للمرة الأولى منذ 2017.. قطر تعيّن سفيرا فوق العادة لدى الإمارات

الشروق أونلاين
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للمرة الأولى منذ 2017.. قطر تعيّن سفيرا فوق العادة لدى الإمارات
أرشيف
أمير قطر مع رئيس الإمارات

للمرة الأولى منذ 2017، عيّن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يوم الأحد، سفيرا فوق العادة لبلاده لدى الإمارات.

وصدر قرار أميري بتعيين سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات، حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وأعلنت قطر والإمارات في جوان الماضي، عودة تبادل السفراء بين البلدين، في انفراج لأزمة قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ففي 5 جوان 2017، أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر تباعا، قطع علاقاتها مع قطر. على  خلفية بث تصريحات منسوبة للأمير تميم ينتقد فيها “المشاعر المعادية لإيران” في الخليج.

وانتهت الأزمة إلى التسوية بعد نحو عامين ونصف، عندما قاد أمير قطر وفد بلاده في القمة الخليجية بالسعودية مطلع العام 2021.

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