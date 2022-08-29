للمرة الأولى منذ 4 عقود.. إيرانيات يحضرن مباراة كرة قدم للرجال

سمحت السلطات الإيرانية للنساء، بحضور مباراة في الدوري المحلي لكرة القدم، للمرة الأولى منذ العام 1979.

وأفادت تقارير إعلامية أنه وبعد أكثر من 40 عاماً، من منع طهران، النساء عموماً، من حضور مباريات كرة القدم، سُمح لهن بدخول الملعب لحضور المباراة بين ناديي العاصمة، الاستقلال وميس كرمان.

وتدخّل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ووجه إيران بفتح الملاعب أمام النساء بعد وفاة المشجعة سحر خضياري التي أشعلت النار في نفسها أمام المحكمة خوفاً من السجن لأنها أرادت مشاهدة مباراة.