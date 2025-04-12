للمرة الثالثة..بوتين يلتقي مبعوث ترامب لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مدينة سان بطرسبرغ، لإجراء محادثات بشأن الصراع في أوكرانيا.

ووصف كيريل ديمترييف، المستشار المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجولة الثالثة من المباحثات بين بوتين وويتكوف، بالـ “مثمرة”.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن إجراء محادثة هاتفية بين بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب أصبح “ممكن نظرياً” عقب اجتماع بوتين مع ويتكوف.

وقبل لقائه مع بوتين، أجرى ويتكوف محادثات مع كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الروسي الخاص للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، والذي وصف اللقاء بأنه كان “مثمراً”.

في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، “بما أن هذه المفاوضات جارية، فلن أستبق الرئيس أو فريقه، لكنني أعتقد أن ترمب كان واضحاً جداً بشأن إحباطه المستمر من كلا طرفي هذا الصراع، وهو يريد إنهاء هذا القتال، ويريد أن تنتهي الحرب”.

ومع بدء الاجتماع، قال ترمب، عبر منصة “تروث سوشيال”، إن “على روسيا أن تتحرك نحو السلام، الكثيرون يموتون في هذه الحرب، الآلاف يموتون أسبوعياً في حرب فظيعة لا معنى لها..”.