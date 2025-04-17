للمرة الثامنة.. طيران الطاسيلي تتحصل على شهادة دولية في هذا المجال

أعلنت شركة طيران الطاسيلي، اليوم الخميس، عن حصولها على شهادة IOSA (IATA Operational Safety Audit) للمرة الثامنة على التوالي، في إنجاز يعكس التزام الشركة المستمر بتطبيق أعلى معايير السلامة التشغيلية في قطاع النقل الجوي.

وحسب بيان للشركة، تعد هذه الشهادة مرجعًا عالميًا في مجال السلامة، حيث يتم منحها للشركات التي تُظهر التزامًا صارمًا بممارسات السلامة وفقًا للمعايير الدولية.

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة هذا العام، حيث تم الحصول على الشهادة وفقًا للمنهجية الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ، والمعروفة بـ “النهج القائم على المخاطر” (Risk-Based Approach – RBA).

وتهدف هذه المقاربة إلى التركيز على المخاطر الخاصة بكل شركة طيران وتعزيز فعالية عمليات التدقيق، مما يضمن توفير بيئة طيران أكثر أمانًا وكفاءة.

وفي تعليق له على هذا النجاح، قال عبد الصمد وريحان، المدير العام لشركة طيران الطاسيلي: “إن الحصول على شهادة IOSA للمرة الثامنة، وفقًا للنهج الجديد القائم على المخاطر، هو مصدر فخر ومسؤولية كبيرة. إنه دليل واضح على عزمنا جعل السلامة أحد الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا.”

وتُجدد طيران الطاسيلي بهذا الإنجاز التزامها بتوفير رحلات جوية آمنة لمواطنيها والمسافرين الدوليين، مع التأكيد على استمرارها في تحسين جميع جوانب عملياتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

ويُذكر أن طيران الطاسيلي هي شركة طيران وطنية جزائرية مملوكة بالكامل لمجمع سوناطراك، وتُعد واحدة من الشركات الرائدة في قطاع الطيران في الجزائر.