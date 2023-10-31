للمرة الثانية.. أمير قطر ووزير خارجية إيران يبحثان التطورات في غزة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الشيخ تميم مع عبد الللهيان بالعاصمة الدوحة، الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن الشيخ تميم استقبل عبد اللهيان في الديوان الأميري بالدوحة التي وصلها من أجل مواصلة المشاورات حول الوضع في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري عزمه زيارة تركيا من أجل التشاور بخصوص الوضع في فلسطين عقب انتهاء زيارة عبد اللهيان إلى قطر.

وفي 26 أكتوبر، أعلن عبد اللهيان في كلمته بالاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في فلسطين، أن إيران مستعدة للقيام بدورها إلى جانب تركيا وقطر في إطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة “حماس”.

وأشار الوزير الإيراني أن قادة “حماس” أبلغوا طهران أنهم مستعدون لإطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين المحتجزين لديها مقابل إطلاق سراح 6 آلاف فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل.​​​​​​​

وفي 15 أكتوبر، استعرض أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأحد مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

واستقبل الشيخ تميم، في مكتبه بالديوان الأميري صباح الأحد،حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق بمناسبة زيارته البلاد.

سمو الأمير المفدى يستقبل سعادة الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق، بمناسبة زيارته البلاد، وذلك بمكتبه في الديوان الأميري. https://t.co/VSaZR1NWAb pic.twitter.com/o77PZHr6cD — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) October 15, 2023

وبالعاصمة القطرية الدوحة، اجتمع وفد من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” برئاسة هنية مع وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له.

اتفق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على استمرار التعاون لإنجاز أهداف المقاومة والشعب الفلسطيني كاملة.