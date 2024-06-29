 للمرة الثانية بتاريخها.. جولة إعادة للانتخابات الرئاسية الإيرانية

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، السبت، عن جولة ثانية من انتخابات الرئاسة في 5 جويلية القادم مع عدم حصول أي مرشح على 50 بالمئة من الأصوات.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية:”لم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على الغالبية المطلقة من الأصوات” في الدورة الأولى، وبالتالي سيتواجه “المرشحان الأول والثاني” في دورة ثانية تجري في الخامس من جولية القادم.

وبذلك يتأهل الإصلاحي مسعود بيزشكيان والمتشدد سعيد جليلي للجولة الثانية.

ويشترط القانون الإيراني أن يحصل الفائز على أكثر من 50 بالمئة من مجموع الأصوات المدلى بها.

إذا لم يحدث ذلك، يخوض أكثر مرشحين اثنين فوزا بالأصوات في السباق جولة إعادة بعد أسبوع.

ولم تكن هناك سوى جولة إعادة واحدة من الانتخابات الرئاسية في تاريخ إيران، في عام 2005، عندما تفوق محمود أحمدي نجاد على الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني.

الإيرانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

والجمعة 28 جوان 2024، أدلى الإيرانيون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، وسيختارون من بين مجموعة من أربعة مرشحين.

وانطلقت عملية التصويت لانتخابات رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منذ الساعة الثامنة صباحا في انتخابات رئاسية مبكرة.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب للتوجّه إلى صناديق الاقتراع الموزّعة على 58 ألفاً و640 مركزاً انتخابياً تنتشر في سائر أنحاء البلد الشاسع الممتدّ من بحر قزوين شمالاً إلى الخليج جنوباً.

ويتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب الرئاسة الإيرانية، 4 مرشحون، وهم: مصطفى بور محمدي، مسعود بزشكيان، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف؛ وذلك بعدما أعلن المرشحان، أمير حسين قاضي زادة هاشمي، وعلي رضا زاكاني، انسحابهما من السباق الانتخابي.

وإذا لم يحصل أي مرشح على ما لا يقل عن 50% بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع بما في ذلك البطاقات الفارغة، فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحيْن الأعلى في النتائج في أول يوم جمعة بعد إعلان نتيجة الانتخابات.