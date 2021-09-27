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العالم

للمرة الثانية.. ماكرون يتعرض للرشق بالبيض (فيديو)

الشروق أونلاين
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للمرة الثانية.. ماكرون يتعرض للرشق بالبيض (فيديو)
ح.م

 تعرض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الاثنين، للرشق بالبيض أثناء جولة له في صالون الإطعام والفندقة بمدينة ليون. 

ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية الحادثة والتي قالت فيها أن رجلا غاضبا رشق ماكرون بالبيض خلال تجوله في معرض الإطعام والفندقة بمدينة ليون.

وذكرت صحيفة “ليون ماق” أن الأجهزة الأمنية تغلبت على الشاب الذي قام بلفتة الاحتجاج والذي صاح “تحيا الثورة”.

وفقًا للمصدر ذاته، طلب إيمانويل ماكرون من مرافقيه الحديث مع الرجل لفهم دوافعه.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد تعرض للصفع على الوجه، في 8 جوان الماضي، من رجل كان يقف ضمن حشد، أثناء قيام الرئيس بجولة جنوب بلاده، وفق ما ظهر في مقطع مصور للواقعة.

وقبل أربع سنوات تعرض  إيمانويل ماكرون للرشق يوم الفاتح ماي من سنة 2017 في حملته لرئاسيات الفرنسية،  خلال زيارته لصالون الفلاحة بباريس.

وأظهرت مشاهد فيديو نشرها مدونون ووسائل إعلام فرنسية، ماكرون وهو يرشق بالبيض (إحداها وقعت على رأسه) خلال زيارة معرض الفلاحة بباريس، وسط حزام أمني وصافرات استهجان.

ووصف ماركون ما حدث بأنه “فولكلور”.

و كان ماكرون قد أثار جدلا واسعا في بلاده في تلك الفترة، بسبب وصفه الاستعمار الفرنسي “بالجريمة ضد الإنسانية” في تصريحات لقناة “الشروق نيوز” خلال زيارته للجزائر، وقامت جمعية للأقدام السوداء بمقاضاته بتهمة “الإهانة” .

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التعليقات
5
  • بدون اسم

    خصكم نمو فكري ; طبعا السفر للخارج يتفتح مخكم العباسي وزليخة وملا حظ وبنت الصحراء الخ ما اكثركم غباء ومشكل كل واحد منكم
    كما قالها الله في سورة الكهف "يحسبون انهم يحسنون صنعا " وهو يبين في جهلو وغبائه وقائمة مفتوحة .

    -1
  • العباسي

    عادي اعدائه و اعداء الجزائر اقدام السوداء و اليهود وحتى العبيد المخاربه هاد المخاربه يكرهوه و يشاركون في سبه واما ادا اعتلى الكرس و كان عند كلامه انه يعتدر ويطالبه العبيد كدالك بلاعتراف و الاعتدار المنافقين

    -2
  • جزايري

    ******لكل الفرنكفونيين لكم مني بيضة نعامة على رؤوسكم ....ها انتم تحبونهم وهم لا يحبونكم ***** معناه ان قتل جزايري ليس انسان ولاجريمة

    5
  • حروشي

    البربرية الاستعمارية. هده حقيقة اكلة الضفادع

    4
  • AZZOUZ

    monsieur MACRON veuillez excuser les conneries de ces DEBILES et vous etes le meilleur ........nous savons que ces MINABLES font parti du Front National et vont pas y arriver car leur cause et nulle les tetes de mules..

    -6

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