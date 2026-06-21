للمرة الثانية.. مدينة جزائرية على رأس قائمة المدن الأشد حرارة عالميًا

اعتلت مدينة الخنق الجزائرية، الأحد، قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حسب موقع دولي مختص في تتبع درجات الحرارة.

وأفاد موقع “Eldoradowheather” في آخر تحديث له أن مدينة الخنق جاءت في المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر حرا بدرجة حرارة وصلت إلى 48.9 درجة مئوية تلتها على المستوى الوطني مدينة أدرار بدرجات حرارة بلغت 47.4 وجاءت في المرتبة 13 ضمن قائمة تضم 15 مدينة.

وضمت القائمة مدنا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعربيا جاءت منطقة مطار الكويت الدولي في المرتبة الرابعة بدرجة بلغت 48.5.

وجاء في القائمة أيضا مدن من العراق وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية حيث لم تقل درجات الحرارة في هذه الدول عن 47.3 درجة مئوية.