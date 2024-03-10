للمرة الخامسة: 9 طلبة جزائريين يتأهلون لمسابقة “هواوي” بالصين

تأهل 9 طلبة جزائريين إلى التصفيات الإقليمية للنسخة الثامنة من مسابقة "هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، بالصين.

تأهل تسعة طلبة جزائريين إلى التصفيات الإقليمية للنسخة الثامنة من مسابقة “هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، بالصين، حسب ما أفادت به شركة “هواوي” اليوم في بيان.

“هواوي الجزائر” نشرت على صفحتها “فعلها أبناء الجزائر للمرة الخامسة على التوالي”، وتوضح أن ثلاثة فرق من أصل أربعة جزائرية تتفوق في المسابقة الإقليمية لهواوي المقامة بتونس.

وهذا الإنجاز، يضيف ذات المصدر، سيسمح لتسعة طلبة من تلك الفرق المتفوقة، بتمثيل الجزائر في المسابقة العالمية والتي ستقام في الصين خلال الأشهر القادمة.

وضمت فعاليات إختبار المسابقة الإقليمية لتكنولوجيات المعلومات والإتصالات هواوي والتي جرت بتونس، أكثر من 120 طالب من تسع دول إفريقية. وشاركت الجزائر بـ12 طالب مشكلين أربعة فرق من مختلف الجامعات الجزائرية.