للمرة السادسة في جويلية: ذروة قياسية جديدة لاستهلاك الكهرباء في الجزائر

للمرة السادسة خلال شهر جويلية الجاري، تواصل سونلغاز تسجيل مستويات تاريخية في الطلب على الطاقة الكهربائية. بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في الولايات الساحلية والمناطق الداخلية للوطن.

حيث سُجّلت يوم الأحد 20 جويلية 2025، ذورة قياسية جديدة للاستهلاك بوصوله إلى مستوى 20248 ميغاواط، عند الساعة 14:46 بعد الزوال.

ويوم الأربعاء 16 جويلية، سجّلت سونلغاز ذروة قياسية جديدة لمستوى الطلب على الكهرباء لليوم الثالث على التوالي، عندما بلغ في تمام الساعة 14:39 بعد الزوال 20016 ميغاواط.

وقالت سونلغاز في بيان بالمناسبة، إن ” فرقها تواصل مجهوداتها الكبيرة، في الحفاظ على جودة واستمرارية الخدمة. وهو ما يؤكد:

احترافيتهم وجاهزيتهم في الميدان،

وفعالية مخطط العمل الذي سطرته سونلغاز فيما يخص تحضيراتها لصائفة 2025،

وأهمية المنشآت الطاقوية الهامة التي أنجزتها في هذا السياق.

وكانت سونلغاز قد سجّلت يوم الثلاثاء 15 جويلية، ذروة قياسية سابقة لمستوى الطلب على الطاقة الكهربائية، بلغ 19994 ميغاواط، عند الساعة 13:56 بعد الزوال.

ويوم الإثنين 14 جويلية، سجّلت الشركة استهلاك 19770 ميغاواط، في تمام الساعة الثالثة 15:00 بعد الزوال. في ذروة قياسية هي الثالثة من نوعها خلال الشهر الجاري. بعد ذروتين سابقتين يومي 7 و8 جويلية.

حيث بلغ الطلب على الطاقة الكهربائية مستوى 19660 ميغاواط، عند الساعة 15:41 من مساء الثلاثاء 8 جويلية. بفارق 80 ميغاواط إضافية، مقارنة بالذروة المسجّلة أمسية الإثنين 7 جويلية.

وبلغ استهلاك الكهرباء في الجزائر يوم الإثنين 7 جويلية، حسب ما ذكره بيان سابق لسونلغاز، مستوى 19580 ميغاواط، في تمام الساعة الثالثة و3 دقائق (15:03) مساء.

وعلى الرغم من ذلك، تستمرّ سونلغاز في “الاستجابة النوعية للطلب المحلي القياسي على الكهرباء، فضلا عن الحفاظ على نفس مستويات التصدير نحو تونس”، يشير ذات البيان.

ووصل أعلى رقم قياسي تسجّله الجزائر في استهلاك الكهرباء الصيف الماضي، إلى 19.500 ميغاواط. وسجّلت هذه الذروة يوم 21 جويلية 2024.