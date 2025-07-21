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للمرة الـ 12.. عدوان صهيوني على اليمن يستهدف ميناء الحديدة

الشروق أونلاين
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للمرة الـ 12.. عدوان صهيوني على اليمن يستهدف ميناء الحديدة
وكالات
غارات صهيونية سابقة على ميناء الحديدة

شن الجيش الاحتلال الصهيوني، الاثنين، هجوما جويا واسع النطاق على منشآت داخل ميناء الحديدة باليمن، بذريعة منع إعادة تأهيل البنى التحتية للحوثيين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الهجوم الجوي ركز على ميناء الحديدية فيما وصفت القناة الإخبارية 14 العبرية الهجوم بأنه واسع النطاق.

بدوره، قال وزير الدفاع الصهيوني، يسرائيل كاتس إن “إسرائيل تعمل بقوة على منع محاولة إعادة تأهيل البنى التحتية للحوثيين في اليمن”.

وتابع مهددا أن “مصير اليمن هو مصير إيران”، متوعدا الحوثيين بدفع “ثمن باهظ لإطلاق الصواريخ على إسرائيل”.

وبحسب إذاعة الجيش الاحتلال فإن “الهجوم الجوي الصهيوني على اليمن اليوم هو الهجوم الثاني عشر منذ بدء الحرب” في 7 أكتوبر2023

كما نقلت وسائل إعلام عربية عن جيش الاحتلال إعلانه بأن سلاح الجو استهدف اليوم منشآت في ميناء الحديدة باليمن وسفنا وقوارب يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية.

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