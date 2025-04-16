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جواهر

للمهووسات بالماركات العالمية الفاخرة.. فيديوهات صينية تفضح المستور!

جواهر الشروق
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للمهووسات بالماركات العالمية الفاخرة.. فيديوهات صينية تفضح المستور!

فضحت فيديوهات صينية انتشرت بكثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الماركات الغربية الفاخرة التي تبيع منتجاتها بأسعار خيالية بالمقارنة مع تكلفة تصنيعها الحقيقية، ما يمثل حسب البعض ضربة للمهووسات والمهووسيين باقتنائها.

يظهر عمال مصانع في المقاطع القصيرة التي حظيت بتفاعل وانتشار واسعين، وهم يُبرزون مهاراتهم الحرفية الدقيقة في تصنيع حقائب الجلد الفاخر ومستحضرات التجميل والملابس، بما يتطابق مع ما يُستخدم في تصنيع المنتجات الغربية الأصلية التي تُباع بأرقام خيالية.

وكشفت تلك الفيديوهات أسرار صناعة المنتجات الغربية الفاخرة، كما أبانت الفجوة الخيالية بين المنتجات المصنوعة في الصين بتكاليف زهيدة وأسعار الأخرى الفلكية، رغم أن بعضها يتم تصنيعه في الصين وتوضع عليها شعارات الماركات فقط.

وبحسب التقارير الإخبارية الواردة في هذا الشأن فإنّ المصنّعين الصينيين شنّوا هذه الحملة الرقمية في أعقاب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية مشددة على الواردات الصينية، وصلت إلى 145%.

وتحدى موردون صينيون علامات تجارية شهيرة عالميا مثل “بيركين”، “إستي لودر”، “غوتشي”، “بوبي براون”، “شانيل”، “لوي فيتون” وغيرها، عبر عرض منتجات مشابهة لما يصنّعونه لهذه الماركات، بفارق أسعار لا يُصدق.

في ذات السياق ظهرت إحدى الناشطات الصينيات في فيديو على تيك توك، لتقول إن العديد من تلك الماركات الفاخرة تصنع حقائبها وغيرها من المنتجات في مناطق صينية، موضحة أن السبب يعود إلى أن تلك المصانع توقع على عقود سرية بعدم إفشاء الأمر لئلا ينعكس ذلك سلباً على تلك الشركات.

وأشارت إلى أن كبار الماركات تصنع مستلزماتها في مدينتي غوانجو وفوشان الصينيتين، اللتين تضمان العديد من المصانع الكبيرة، وتعرفان نشاطاً تجارياً واسعاً، مؤكدة أن تكلفة بعض الحقائب التي تباع بآلاف الدولارات، لا تتخطى الـ50 دولارا!

@luunasourcingchina

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♬ original sound – Lunasourcingchina

وأكد أصحاب الفيديوهات أن الأسعار المرتفعة لا تعكس سوى قيمة الشعار أما تكلفة الإنتاج فهي في متناول الجميع، مبدين استعدادهم لتصنيع نفسها من دون شعارات بسعر أقل بكثير، وأعطوا أمثلة عديدة عن الفرق الشاسع.

يذكر أن بعض المصادر أكدت أن العديد من العلامات التجارية الأكثر بريقًا وتكلفة في العالم تستعين بمصادر خارجية لتصنيع منتجاتها في الصين – ومع ذلك فإن السعر النهائي غالبًا ما يعكس زيادة في السعر تزيد عن 50 مرة تكلفة الإنتاج الفعلية.

وعلى سبيل المثال قد يكون المنتج الذي تشتريه مقابل 2,000 أو حتى 20,000 جنيه إسترليني قد كلّف أقل من٪ 2 من هذا السعر لإنتاجه في مصنع صيني.

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