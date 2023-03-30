لليوم الثاني على التوالي.. تعليمات جديدة من وزير السكن

قدم وزير السكن طارق بلعريبي، الأربعاء، تعليمات جديدة في إطار لقاءاته التقييمية التي يعقدها لليوم الثاني على التوالي.

وحضر اللقاءات التي أشرف عليها بلعريبي كل من مدراء السكن، مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري، مدراء مديريات التعمير والهندسة المعمارية للولايات: بجاية، قالمة، عنابة، معسكر، بسكرة.

وحسب بيان للوزارة فقد تم تقديم عرض مفصل عن البرامج السكنية لكل ولاية على حدى، بما في ذلك البرامج التي في طور الإنجاز، البرامج المتوقفة، والبرامج التي لم تنطلق بعد.

اللقاء كان فرصة لإسداء تعليمات بضرورة الانطلاق في كل المشاريع التي لم تنطلق بعد وبعث أشغال التهيئة الخارجية بالموازاة مع أشغال إنجاز البنايات.

كما تم وضع خارطة الطريق للمشاريع التي تنطلق بعنوان قانون المالية 2023 والمتمثلة في 225.000 وحدة سكنية.

وبالنسبة لهذه الولايات فقد أسدى الوزير التعليمات التالية :

1- إعادة بعث جميع البرامج المتوقفة ومنح أوامر الخدمة بإنطلاق الاشغال قبل 30 افريل المقبل.

2- تطهير قوائم المستفيدين من إعانات السكنات الريفية كاقصى حد 30 افريل مقبل.

3- تذليل كل الإجراءات البيروقراطية التي من شأنها التعطيل في منح الإعانة المالية لطالبي السكن الريفي.

4- فيما يخص صيغة السكن الترقوي المدعم شدد على ضرورة الانطلاق في إنجاز المشاريع التي تم بشأنها اختيار مقاولات الانجاز .

5- المتابعة الدقيقة للبرامج المسطرة للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المقبل.