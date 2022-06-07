لليوم الثاني على التوالي.. عمال وكالات التشغيل في إضراب  

شن عمال وكالات التشغيل إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام منذ السادس من جوان الجاري داعين إلى الالتفات لمطالبهم المرفوعة.

وقررت النقابة الوطنية لعمال الوكالة الوطنية للتشغيل الدخول في إضراب دوري متجدد لمدة 3 أيام، من كل أسبوع وأكدت في بيان لها أن خيار الإضراب جاء بعد عدم تلبية مطالبهم، مشيرة إلى أن الإضراب يبقى قائما داعية جميع العمال إلى التجند.

وقالت النقابة أن قرار الإضراب تم اتخاذه بسب عدم الاستجابة لمطالبها من قبل السلطات المعنية، وعدم رد الإدارة على مطالب العمال المرفوعة ومنها إدارج منحة الإدماج المهني والترقيات العمودية والأفقية بالإضافة إلى إعادة النظر في النقطة الاستدلالية.