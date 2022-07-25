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لليوم الخامس على التوالي.. موجات حر قياسية تضرب الولايات المتحدة الأمريكية   

الشروق أونلاين
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لليوم الخامس على التوالي.. موجات حر قياسية تضرب الولايات المتحدة الأمريكية   

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية موجات حر بلغت أرقاما قياسية، لليوم الخامس على التوالي تسببت في تسجيل عدة وفيات.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن مسؤولين أبلغوا عن حالتي وفاة على الأقل بسبب الحرارة في الشمال الشرقي للولايات المتحدة الأحد وحذروا من احتمال تسجيل المزيد من حالات الوفاة.

 وأشارت وكالة الأرصاد الجوية إلى أنه تم تسجيل أرقام قياسية جديدة في العديد من المدن، بما في ذلك بوسطن بولاية ماساتشوستس، التي بلغت فيها الحرارة 37.7، وبروفيدنس بولاية رود آيلاند، حيث بلغت فيها الحرارة 35.5.

ووصلت حرارة نيوارك (نيو جرسي) إلى 37.7 بعد ظهر الأحد، وقالت هيئة الأرصاد الوطنية أن ذلك “ليس فقط رقماً قياسياً جديداً يومياً، ولكننا نسجل اليوم الخامس على التوالي من درجات الحرارة هذه” في ولاية نيو جيرسي.

وأشارت هيئة الأرصاد الوطنية إلى أنه “من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل مطرد خلال الأيام القليلة المقبلة، مما قد يؤدي إلى احتمال تحطيم المزيد من الأرقام القياسية”.

وبعد ذلك: “ستستمر الحرارة الشديدة في شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي ليوم آخر وستستمر الحرارة في جنوب الولايات المتحدة لبضعة أيام أخرى، وستتطور موجة حر خطيرة في شمال غرب الولايات المتحدة هذا الأسبوع “، بحسب هيئة الأرصاد الوطنية.

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