لماذا أخرج مدرب فرانكفورت لاعبه شعيبي مُبكّرا؟

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي مساء الأحد لِأشبه بِالعقوبة، لمّا استبدله مدربه في فريق آينتراخت فرانكفورت عند الدقيقة الـ 42.

حدث ذلك خلال مباراة فريق آينتراخت فرانكفورت والضّيف نادي هوفنهايم، بِرسم الجولة الـ 25 من عمر البطولة الألمانية.

وأشهر حكم الساحة إنذارا في وجه متوسّط الميدان شعيبي عند الدقيقة الـ 12، ثمّ حذّره بعد دقائق من ذلك شفويا، وهنا قال الإعلام الألماني إن الدولي الجزائري أفلت من البطاقة الحمراء وعقوبة الطّرد. ويُرجّح أن تكون هذه الحادثة، وراء قرار مدرب فريق آينتراخت فرانكفورت بِاستبدال لاعبه شعيبي مُبكّرا.

وترك شعيبي فريقه آينتراخت فرانكفورت مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله، قبل أن يُنهي المباراة لِمصلحته بِحصّة (3-1).

وطرد الحكم المدافع الأمريكي لِفريقه هوفنهايم جون بروكس في الدقيقة الـ 22، ثمّ زميله في النادي لاعب الخط الخلفي التركي أوزان كاباك في الدقيقة الـ 78، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. ما يوحي أن مدرب فرانكفورت كان على صواب حينما سارع إلى استبدال لاعبه شعيبي.

وبات فريق آينتراخت فرانكفورت يشغل المركز الـ 6 بِرصيد 40 نقطة، ويملك نادي هوفنهايم 33 نقطة في الرّتبة الـ 7.