لماذا أوقف المنظّمون مباراة “حاج موسى- عمورة”؟

أوقف المنظّمون مساء السبت مباراة فريق فينورد روتردام الهولندي وضيفه نادي فولفسبورغ الألماني، قبل الآوان.

وأُقيمت فعاليات هذه المباراة التحضيرية بِالملعب التابع لِنادي فينورد روتردام، الذي كان متفوّقا بِرباعية نظيفة عندما أُوقفت في الدقيقة الـ 77.

وشارك المهاجم أنيس حاج موسى أساسيا بِزي نادي فينورد روتردام الهولندي، مثلما هو الشأن لِزميله محمد الأمين عمورة لكن مع نادي فولفسبورغ الألماني. مع اكتفاء اللاعب الأخير بِخوض الشوط الأول فقط، بِقرار من مدربه بول سيمونيس الذي رغب في تجريب عناصر أخرى، مستغلا الطابع الودي للمواجهة.

وقالت إدارة نادي فينورد روتردام الهولندي في أحدث بيان لها، إن المباراة أُوقفت بِسبب حالة طبية طارئة في المدرجات، دون تقديم توضيحات. وأضافت أن فريقها سيُركز الآن على مواجهته المقبلة، المبرمجة أمام الضيف نادي فنربخشة التركي الأربعاء القادم، لِحساب ذهاب الدور الثالث من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا.