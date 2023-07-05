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رياضة

لماذا اعتزل حفيد بيكنباور الكرة بِعمر 22 سنة؟

الشروق الرياضي
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لماذا اعتزل حفيد بيكنباور الكرة بِعمر 22 سنة؟
ح.م
لوكا بيكنباور

أعلن لوكا بيكنباور حفيد أسطورة كرة القدم الألمانية فرانتس بيكنباور، عن اعتزاله اللّعبة. رغم أنه يبلغ من العمر 22 سنة فقط.

وكان لوكا بيكنباور يرتدي زيّ نادي فاكر بورغهاوزن من الدرجة الرّابعة الألمانية، في منصب مدافع مثل جدّه فرانتس.

وقال حفيد “القيصر”: “تعرّضت لِإصابة بِفيروس كورونا في نوفمبر الماضي. والآن مرّت 9 أشهر، ومع ذلك لا يُمكنني بذل مجهودات بدنية كبيرة. يلزمني وقت طويل لِاستعادة اللّياقة البدنية والمستوى الفني العاليَين”.

وأضاف في أحدث تصريحات أدلى بها لِصحيفة “تي زاي” الألمانية، أنه سيعتزل كرة القدم الاحترافية، لكن يبقى يُمارس اللّعبة على مستوى الهوّاة في النادي المحلّي آم تي في ميونيخ 1879. كما سيُركز على دراسته الجامعية، حيث يدرس تخصّص إدارة العقارات.

وقبل صنف الأكابر، سبق للاعب لوكا بيكنباور تمثيل ألوان أندية ألمانية للفئات الصّغرى، أبرزها بايرن ميونيخ وهانوفر وشالكه.

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