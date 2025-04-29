لماذا انقطعت الكهرباء في إسبانيا والبرتغال؟

قالت جهات رسمية إن ظاهرة جوية نادرة كانت وراء انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال، وذلك بعد تصريحات مسؤولين كبار بعدم استبعاد أية فرضية أو احتمال.

وبدأت الكهرباء في العودة التدريجية إلى أجزاء من إسبانيا والبرتغال في وقت متأخر أمس الإثنين بعد انقطاع واسع النطاق بمعظم أنحاء البلدين أدى إلى توقف المطارات ووسائل النقل العام، وإجبار المستشفيات على تعليق العمليات الروتينية.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية حالة طوارئ وطنية، ونشرت 30 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على النظام، في الوقت الذي عقدت فيه حكومتا البلدين اجتماعات طارئة.

وقالت تقارير إخبارية إن التيار الكهربائي عاد بالكامل، تقريبا، في جميع أنحاء إسبانيا بعد انقطاع كبير.

وعادت الإمدادات بنسبة 99.16 بالمئة، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش)، بحسب ما ذكرته شركة توزيع الكهرباء الإسبانية “ريد إلكتريكا”.

عادت #الكهرباء لمعظم مناطق #إسبانيا، بعد انقطاع استمر 16 ساعة. لأول مرة بتاريخها. النتائج: تعطل كافة المطارات والقطارات والمترو. ازدحام على الباصات غير مسبوق. هجوم على شراء #المواد_الغذائية والبطاريات. اضطراب حركة السير. تعطل البنوك والدوائر الرسمية وانقطاع الإنترنت#لعبة_حكومية؟ pic.twitter.com/VhhC3gBDfc — Firil Center For Studies FCFS Berlin (@FirilFor) April 29, 2025

وقالت”ريد إلكتريكا” إنه مع إنتاج 21.26 ميغاوات عاد التيار الكهربائي بنسبة كبيرة شبه كاملة.

وكانت “ريد إلكتريكا” قد أعلنت صباح الثلاثاء أنها تمكّنت من إعادة التيار إلى ما يقرب من 90 بالمئة من أراضي البرّ الرئيسي للبلاد بعدما انقطعت الكهرباء عن أنحاء واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية.

من جانبها أعلنت شركة الكهرباء البرتغالية فإن حدوث انقطاع كبير في التيار الكهربائي، ظهر الإثنين 28 أفريل، والذي شمل مناطق واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية، بما في ذلك البرتغال وإسبانيا، ووصل تأثيره إلى جزء من الأراضي الفرنسية، يعود بالأساس إلى خلل فني طرأ على الشبكة الكهربائية الإسبانية بفعل ظاهرة جوية نادرة.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام برتغالية، أن انقطاع الكهرباء نتج عن عطل في الشبكة الإسبانية، مؤكدة أن الظاهرة الجوية التي تسببت بذلك غير معتادة، وهي ما أدى إلى تعطل مفاجئ في الإمدادات الكهربائية على نطاق واسع، تسبّب في ارتباك داخل عدد من الدول الأوروبية.

وأضافت أنها فعّلت كافة الخطط والإجراءات اللازمة لاستعادة التيار الكهربائي تدريجيًا، مشيرة إلى أن العمل يجري بالتنسيق مع منتجي ومشغلي الطاقة في أوروبا، وذلك لضمان استعادة الإمدادات بشكل آمن ومنظم. كما أكدت أن التحقيقات الفنية ما زالت جارية لتحليل الأسباب الكاملة لهذا الانقطاع.

Portugal 🇵🇹 | O apagão na Europa continua a atingir Espanha, Portugal e partes da França, causando fortes interrupções nas redes de comunicação, internet e telefonia móvel.#apagao #blackout https://t.co/iICillVvtS pic.twitter.com/PCyLcESdsg — Dennys Deeh (@DennysDeeh_) April 28, 2025

وفي وقت سابق، أشارت البرتغال إلى أن المشكلة نشأت في إسبانيا، بينما ألمحت إسبانيا إلى انفصال في الشبكة مع فرنسا.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو إنه “لا يوجد ما يشير” إلى أن هجوما إلكترونيا تسبب في انقطاع الكهرباء الذي بدأ حوالي الساعة 10:33 بتوقيت غرينتش.

ورغم ذلك، انتشرت شائعات حول احتمال وقوع عمل تخريبي. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث إنه تحدث إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

وأضاف رئيس وزراء إسبانيا أن البلاد عانت من فقدان 15 غيغاوات من توليد الكهرباء في خمس ثوان، أي ما يعادل 60% من الطلب على مستوى البلاد موضحا أن خبراء يعملون على تحديد سبب هذا الانخفاض المفاجئ.

وقال سانشيث “هذا أمر لم يحدث من قبل”.

وقال جواو كونسيساو عضو مجلس إدارة شركة (آر.إي.إن) البرتغالية لتشغيل شبكة الكهرباء للصحفيين إن الشركة لم تستبعد احتمال حدوث “تذبذب كبير في الجهد الكهربي، بدأ في إسبانيا، ثم امتد إلى البرتغال”.

وقال: “قد يكون هناك ألف سبب وسبب، ومن السابق لأوانه تقييم السبب”.

وذكرت شركة (آر.إي.إي) الإسبانية لتشغيل شبكة الكهرباء أن انقطاعا في الاتصال بشبكة الكهرباء مع فرنسا أدى إلى تأثير غير مباشر.

وقال مسؤول “تجاوز حجم انقطاع الكهرباء قدرة الأنظمة الأوروبية على التعامل معه، مما تسبب في انقطاع الشبكتين الإسبانية والفرنسية، ما أدى بدوره إلى انهيار النظام الكهربائي الإسباني”.

وتسبّب الانقطاع في شلل حقيقي بمناطق متعددة من أوروبا، حيث توقفت حركة المترو في العاصمة الإسبانية مدريد، وواجهت قطاعات حيوية تأثيرات كبيرة نتيجة فقدان التيار. وعلى إثر ذلك، قررت الحكومة الإسبانية عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الانقطاع الكامل للكهرباء الذي مسّ أجزاءً واسعة من البلاد.

وانقطاع التيار الكهربائي بهذا الحجم نادر الحدوث في أوروبا. ففي 2003، تسببت مشكلة في أحد خطوط الطاقة الكهرومائية بين إيطاليا وسويسرا في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير في أنحاء شبه الجزيرة الإيطالية لمدة 12 ساعة تقريبا.

وفي عام 2006، تسبب الحمل الزائد على شبكة الكهرباء في ألمانيا في انقطاع الكهرباء في أجزاء من البلاد وفي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وحتى المغرب.