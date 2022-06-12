لماذا تأخر إصدار قانون الإعلام الجديد؟.. وزير الاتصال يجيب

أوضح وزير الاتصال محمد بوسليماني أنّ قانون الإعلام الجديد يتطلب استشارات معمّقة، قبل عرضه أمام غرفتي البرلمان. تماشيا مع “المشهد الإعلامي الجديد، والأوضاع الدولية الحسّاسة”.

جاء ذلك في إجابة مكتوبة للوزير على سؤال قدّمه عضو المجلس الشعبي الوطني والإعلامي السابق زكريا بلخير، حول سبب تأخّر عرض مشروع القانون العضوي للإعلام أمام غرفتي البرلمان.

وقال الوزير بوسليماني في إجابته إنّ “المشهد الإعلامي الجديد وإفرازات الأوضاع الإقليمية والدولية الحسّاسة في المجالات ذات الصلة، تستدعي مزيدا من تنسيق الجهود، وتعميق الاستشارات الضرورية. قبل عرض مشروع القانون أمام نوّاب البرلمان”.

كما أشار الوزير إلى أنّ القانون الجديد يسعى إلى “تعريف الصحفي المحترف بدقّة. وإحداث القطيعة مع مقاييس المشهد الإعلامي السابق. إلى جانب أخلقة العمل الإعلامي”.