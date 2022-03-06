لماذا تجاهلتم الفلسطينيين؟.. نائب إيرلندي يفضح ازدواجية معايير الغرب (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لنائب إيرلندي وهو يوبخ أعضاء البرلمان في بلاده ويفضح ازدواجية معايير الغرب حيال تجاهل الفلسطينيين مقابل عقاب بوتين.

وهاجم ريتشارد بويد، التابع لحزب “People before profit” الإيرلندي خلال كلمته أمام البرلمان، الغرب بسبب ازدواجية المعايير، مؤكدا أن سياسات المجتمع الدولي “متناقضة”، لا سيما بعد ردة الفعل الغربية التي أعقبت العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي فرض العقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غضون خمسة أيام، فيما لم يتم فرض أي عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل فلسطين منذ عشرات السنين بحجة أنها غير فعالة.

وقال بويد: “الغرب الذي انتفض من أجل الشعب الأوكراني وتجاهل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على مدار 70 عاما يعامل الشعب العربي والشعب الفلسطيني بأنهم عرق أدنى”.

وأضاف: “أطالب الجميع بتوخي الحذر في اللغة التي يستخدمونها”.

وقال نشطاء إن ما جاء على لسان هذا النائب أصدق من كل خطابات العرب الذين لم يتجرأ أحد منهم على قول الحقيقة.

وتابع: “يطالب الغرب بلغة أقوى لوصف جرائم بوتين بأنها جرائم ضد الإنسانية لكنهم لا يستخدمون ذات اللغة الحازمة لوصف معاملة إسرائيل للفلسطينيين، والتي تم توثيقها من قبل أهم مؤسسات حقوق الإنسان في العالم”.

وأردف: “أي شخص ينظر بصدق وأمانة للاضطهاد الوحشي واللا إنساني الذي تعرض له الفلسطنيون خلال السنوات الماضية، كالاعتداء على غزة وضم الأراضي وتطبيق قواعد الفصل العنصري، يجب عليه على الأقل استخدام كلمة فصل عنصري بغض النظر عن العقوبات”.

وعبر ريتشارد عن غضبه الشديد من كل الغرب، مشيرا إلى أنهم لم يقوموا بأي شيء مفيد لإيقاف الاحتلال الإسرائيلي، حتى بالكلام.

ووجه سؤالا لكل الغرب، قائلا: “هل ستدعمون دعوة منظمة العفو الدولية والمنظمات الدولية إلى إحالة إسرائيل ومسؤوليها إلى المحاكم الدولية بسبب الجرائم ضد الإنسانية”.

وأكد أن مطالب المنظمات بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي هي بالضبط نفس أنواع العقوبات التي بدأها الغرب للتو ضد فلاديمير بوتين، مضيفا: “هل ستدعمون ذلك؟.. أعتقد أن الجواب واضح، بالطبع لن تفعلوا ذلك.. لكن لماذا هذه الازدواجية في المواقف؟”.