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رياضة

لماذا تجاهل لقجع وذباب المخزن فيديو افتعال حارسهم شجار النهائي؟

الشروق الرياضي
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لماذا تجاهل لقجع وذباب المخزن فيديو افتعال حارسهم شجار النهائي؟
ح.م
لاعب مغربي يعتدي على نظيره الجزائري

أظهرت صور وفيديوهات نهائي كأس العرب للناشئين، التي فاز بها أشبال المنخب الجزائري، كيف افتعل حارس المنتخب المغربي شجارا كبيرا في نهاية اللقاء، لكن الجامعة الملكية وإعلام النظام وكعادتهم في تحريف الحقائق، سارعوا إلى العويل والبكاء وتوزيع الاتهامات حول تعرضهم لاعتداءات.

ويظهر بشكل واضح، في فيديو بعد نهاية ضربات الترجيح، كيف افتعل حارس المنتخب المغربي، شجارا خرج عن السيطرة بعدها، عندما هاجم لاعبا جزائريا لمسه في طريقه للإحتفال مع زملائه بالفوز.

وكانت هذه الواقعة وراء اتساع رقعة الشجار، لتأتي بعدها قصائد العويل والبكاء والشكاوى من الإعتداءات، التي أعطت إشارة انطلاقتها الجامعة الملكية وتلقفها الذباب المحسوب على النظام، في محاولة منهم، لإفساد هذا العرس العربي في نهايته بسبب خسارة مباراة رياضية.

وكان متوقعا أن يؤلف النظام المغربي، سيناريو لإفساد هذا العرس العربي في نهايته، في حال خسر الكأس، بحكم أنه بارع في تحريف الحقائق على كافة المستويات، فما بالك بمباراة رياضية، رغم أن له سوابق في هذا المجال، ودليل ذلك اشتباكات شهدتها مباراة الرجاء والأهلي في أفريل الماضي.

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