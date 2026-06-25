لماذا تجذبنا رائحة المطر والتراب وفقا للأبحاث؟

ما إن تسقط أولى قطرات المطر على الأرض الجافة حتى تنتشر رائحة مميزة يعشقها الكثير من الناس، هذه الرائحة ليست مجرد إحساس عابر، بل ظاهرة علمية تحمل اسم “بيتريكور”.

“بيتريكور” وهي مزيج من مركبات طبيعية تثير في أدمغتنا مشاعر الراحة والانتعاش والحنين.

ما هي رائحة البيتريكور؟

مصطلح “بيتريكور” صاغه عالمان أستراليان عام 1964 لوصف الرائحة الترابية التي تنبعث عندما يلامس المطر الأرض الجافة.

وتنتج هذه الرائحة من تفاعل قطرات المطر مع التربة والصخور التي خزنت مركبات عضوية خلال فترات الجفاف، وفق موقع science.howstuffworks

الجيوسمين: البطل الخفي للرائحة

أحد أهم المركبات المسؤولة عن رائحة التراب بعد المطر هو الجيوسمين، وهي مادة تنتجها أنواع معينة من البكتيريا الموجودة في التربة.

عندما تضرب قطرات المطر الأرض، تحمل هذه المادة إلى الهواء على شكل جزيئات دقيقة تصل إلى أنوفنا بسهولة.

المدهش أن الإنسان قادر على اكتشاف الجيوسمين بتركيزات ضئيلة للغاية تفوق حساسية العديد من الحيوانات.

لماذا تبدو الرائحة منعشة؟

لا تأتي الرائحة من التربة وحدها. ففي بعض الأحيان تنتج العواصف الرعدية كميات صغيرة من غاز الأوزون الذي يمنح الهواء رائحة نظيفة وحادة تشبه الإحساس بالنقاء.

كما يساعد المطر على إزالة بعض الغبار والجسيمات العالقة من الجو، مما يجعل الهواء أكثر انتعاشا، حسب موقع theweathernetwork

لماذا نحب هذه الرائحة وفقا للأبحاث؟

حساسية استثنائية لدى الإنسان

تشير الأبحاث إلى أن الأنف البشري شديد الحساسية للجيوسمين، ويمكنه اكتشاف كميات ضئيلة للغاية منه.

وقد اكتشف الباحثون مؤخرًا مستقبلا شميا بشريا متخصصا نسبيا في التعرف على هذا المركب، ما يدل على أهميته البيولوجية عبر التاريخ التطوري للثدييات.

إشارة إلى وجود الماء

يرى بعض العلماء أن رائحة المطر ربما كانت عبر آلاف السنين علامة على توفر المياه والنباتات وتحسن فرص البقاء، خاصة في البيئات الجافة.

لذلك قد يكون الدماغ البشري قد طوّر استجابة إيجابية تجاه هذه الرائحة.

مزيج من عدة روائح

الرائحة التي نشمها بعد المطر ليست الجيوسمين فقط، بل تتكون أيضا من زيوت نباتية تراكمت أثناء الجفاف، إضافة إلى الأوزون الذي قد يتشكل قبل أو أثناء العواصف الرعدية ويمنح الهواء إحساسا بالنظافة والانتعاش.

الارتباط بالذاكرة والعواطف

علم الأعصاب يبين أن الروائح ترتبط مباشرة بمناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والعاطفة. لذلك قد تستحضر رائحة المطر ذكريات الطفولة أو الراحة أو الأمان، مما يزيد من شعورنا بالإعجاب بها، وفقا لموقع washingtonpost

هل الجميع يحبونها بالقدر نفسه؟

رغم انتشار هذا الشعور، فإن الاستجابة للرائحة تختلف من شخص لآخر. فالعوامل الثقافية والبيئية والتجارب الشخصية تؤثر في طريقة إدراكنا للروائح. ومع ذلك تبقى رائحة المطر من أكثر الروائح الطبيعية شعبية حول العالم، حتى إن شركات العطور بدأت تحاول تقليدها في منتجاتها، حسب موقع elle