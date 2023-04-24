لماذا تجف الأنهار حول الصهيونية؟ (2/2)

يعيش المسيحيون في الغرب اليوم هجوما غير مسبوق من الدول العلمانية الغربية على كل المقدسات المسيحية بل حتى على المؤسسات الدينية الكنسية، وأبرز مثال على ذلك الإهانات المتكررة لبابا الفاتيكان الحالي كاستقباله بصليب موضوع عليه حذاء رياضي في كندا، وإجباره على الاعتذار للهنود الحمر باعتبارهم من الملونين واعتباره هو ممثلا للرجل الأبيض المستعمِر.

ورغم أن كلًّا من اليسار واليمين لا يخرجان في الغالب عن إرادة الدولة العميقة للرأسمالية الاحتكارية التي تدير دواليب الاقصاد المعولم، إلا أن معدلات الترشيد والعلمنة المتزايدة في الغرب عصفت بكل المرجعيات الثابتة، وشجعت على السيولة وأشاعت النسبية الأخلاقية، بما رجّح الكفة لجهة اليسار اللاديني أو المعادي للدين، الأمر الذي خلق حالة تنمُّر يساري تجاه اليمين المعروف تقليديا بأنه هو حامل لواء الدفاع عن الهوية المسيحية للغرب والنزعة العنصرية للرجل الابيض وهو المشجع أيضا على كراهية الأجانب والملونين، لكن يبدو أن الحداثة الغربية الآن تعيش فعلا مرحلة “المابعديات” والبعض يتحدث أن ما نشاهده اليوم يتجاوز “ما بعد الحداثة” إلى “ما بعد الإنسان” وكلمة “ما بعد” تعني أن النموذج الحضاري السائد قد تفكك وما زال لم يحل مكانه نموذجٌ بديل، وقد عبّر عن هذا الوضع زيغموند بومان في كتابه “الشر السائل: العيش مع اللابديل”.

وبالرجوع إلى الحالة الإسرائيلية يبدو أن اللافتة الصهيونية ذات الديباجة الدينية اليهودية قد تجاوزها الزمن لتبرير الاستيطان اليهودي، وما يحدث لها حاليا في إسرائيل يشبه ما يحدث للمسيحية في الغرب؛ فالصهيونية مثل الفاتيكان ينتميان إلى مرحلة الحداثة المتعايشة مع الدين والموظفة له أحيانا، لكن الديانة المهيمنة اليوم هي ديانة السوق والاستهلاك التي لا تؤمن بالمقدس، ومن ثم فإن إزالة الطبيعة اليهودية للدولة الإسرائيلية لم يعد مستنكرا لدى صناع القرار من أنصار اليسار العدمي في الغرب، وهذا أمرٌ قد يبدو غريبا لكثير من متابعي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذين يكتفون بتحليل الواقع ضمن المستوى السياسي فحسب، ويظنون أن الطبيعة اليهودية لدولة إسرائيل هي وصف جوهري فيها وأن الصهيونية تعني اليهودية، وهذا تحليلٌ سطحي للغاية لأن الوصف الجوهري للدولة الصهيونية هو “الوظيفية” وليس “اليهودية” فالإيديولوجية الصهيونية لم تُخلق من أجل خدمة اليهود باعتبارهم “شعب الله المختار” كما تروّج الدعاية الإعلامية الغربية منذ أكثر من قرن، بل العكس هو الصحيح، فالصهيونية خلقها الاستعمار الغربي الامبريالي من أجل ترحيل اليهود باعتبارهم أقليات من الدول الغربية والزج بهم في دولة وظيفية وصراع مسلح طويل المدى مع العرب والمسلمين نيابة عن الرجل الأبيض الذي لم يعد قادرا على القتال، أي أن الصهيونية كانت تخير اليهود بين المحرقة في أوروبا وبين جبهة القتال مع العرب في فلسطين، وعلى من طالته يد الترانسفير أن يختار بين أمرين أحلاهما مر، لكن الدعاية الصهيونية كانت تخفف الوطأة على اليهود وتساعدهم في حسم الصراع النفسي تجاه الموقفين بأن تجعل خيار الرحلة إلى أرض فلسطين خيارا مقدسا بتوظيف التراث الديني اليهودي وجعله يلهج بحب “أرض الميعاد”، وهي الطريقة الرومنسية ذاتها التي وظفت بها الدوائر الثقافية الغربية الفكر الشيعي الخلاصي لنقل صلاحيات “المهدي المنتظر” الذي سيخرج في نهاية الزمان، ليخرج الآن وهنا يتلبس شخصية “الولي الفقيه”.

إن التاريخ ذاته يشهد على الطبيعة الوظيفية للدولة الصهيونية، فتأسيس الكيان الإسرائيلي في فلسطين كان سنة 1948 أي بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة حين بدأت الدول الأوروبية -خصوصا بريطانيا وفرنسا- تحزم أمتعتها وتسحب جيوشها من المستعمرات في إفريقيا وآسيا، بعد أن حسم الغرب خياراته في طريقة الاستعمار بالتحول من سياسة الغزو المباشر إلى سياسية الحرب بالوكالة والحروب بلفائف المرتزقة وغرس الأنظمة السياسية المؤدلجة بما يخدم تحيزات المستعمِر، فضلا عن حروب الثقافة وقصف العقول، إذ لم يعد بإمكان الغرب توفير الجيوش النظامية الدائمة بعد أن طحن الأوروبيون أنفسهم في حرب الثلاثين السنة (1914-1945) التي خلفت عشرات الملايين من القتلى فضلا عن الآثار الجانبية الأخرى.

وقد أصبحت هذه الإستراتيجية هي الوصفة المفضلة للأمريكان في حروبهم كلها منذ أن ورثوا الأوروبيين في قيادة العالم إلى غاية الحرب الروسية الأوكرانية، التي ستكون علامة فارقة تشهد على بداية التحول في ميزان القوى بين الشرق والغرب.

وإذا كانت إسرائيل قد خُلقت لتكون “الدولة الثكنة” التي تخدم الإمبريالية الغربية بأقل التكاليف مقارنة بالغزو المباشر، في وقت كان للأصوليات الدينية، يهودية كانت أم مسيحية، جمهورها الذي يفهم خطابها في الغرب وهو خطابٌ يعتمد في الغالب على ما تبقى من فكرة “المقدس” في الوعي الغربي، فإن هذه الفكرة تفقد مدلولها بشكل متسارع بين أجيال العولمة ومنهم الشباب الإسرائيلي الذي يبتعد يوما بعد يوم عن الخطاب الثيوقراطي الصهيوني ليقترب أكثر نحو الخطاب السائد في الغرب، أي خطاب العولمة، وقد ساعد على تخلخل اليمين الصهيوني وفكرة الدولة اليهودية نضوب مردودية هذا الخطاب في حشد اليهود من الغرب إلى إسرائيل، فقد أصبحت الطريقة الوحيدة لعكس النزيف الديمغرافي الإسرائيلي هي التجنيد مقابل المال وهي ذات الطريقة التي تعتمدها المقاولات الأمنية للدول الكبرى اليوم مثل بلاك ووتر الأمريكية وفاغنر الروسية والفيلق الأجنبي الفرنسية وغيرها. ولا عجب إذن أن يصبح النسيج الديمغرافي في إسرائيل اليوم يعج بالمشردين المرحلين من الدول الغربية ممن لا مأوى لهم ولا عمل، والمسبوقين قضائيا ممن يخير بين السجن والعيش في إسرائيل، أي أن الخطاب أصبح نفعيا بالكامل ولا يحتاج إلى أي موعظة توراتية.

الوصف الجوهري للدولة الصهيونية هو “الوظيفية” وليس “اليهودية” فالإيديولوجية الصهيونية لم تُخلق من أجل خدمة اليهود باعتبارهم “شعب الله المختار” كما تروج الدعاية الإعلامية الغربية منذ أكثر من قرن، بل العكس هو الصحيح، فالصهيونية خلقها الاستعمار الغربي الامبريالي من أجل ترحيل اليهود باعتبارهم أقليات من الدول الغربية والزج بهم في دولة وظيفية وصراع مسلح طويل المدى مع العرب والمسلمين نيابة عن الرجل الأبيض.

هذا النسيج الاجتماعي الإسرائيلي الجديد بطبيعته يميل إلى اليسار ولا يميل إلى اليمين، ومن هنا نفهم سر ضغط بايدن المدعوم من اليسار الأمريكي على حكومة ناتنياهو لينتبه إلى أن دولة المحافظين التي تدعمهم في أمريكا قد ضعُفت وينبغي أن يحسبوا خطواتهم بحذر، وكان رد الحكومة الإسرائيلية هو الحشد الراديكالي لكل قوى اليمين داخل الكيان الإسرائيلي من خلال أعمال الاعتداء التقليدي على المصلين في بيت المقدس والإطلاق المفتعل لصواريخ من لبنان، لا يبعد عن البال أن يكون للحكومة الإسرائيلية علاقة بمن أطلقها أو أنها أوعزت إلى من يفعل ذلك نيابة عنها، قصد خلق جو الخوف والترهيب لتبرير استعمال الحلول الأمنية ضد المتظاهرين كما تنص الوصفة التقليدية لصناعة الإرهاب.

يمكن بوضوح لكل من يتابع المنصات الإعلامية الكبرى في العالم الغربي، أن يلاحظ معالم الخطاب غير المكترث بالصهيونية في الآونة الأخيرة، بل إن سقف نقد إسرائيل ارتفع بشكل يؤهّل قائله فيما مضى للاتهام المباشر بـ”معاداة السامية”، إذ أن النقد لم يطل فقط العدوان الهمجي على المصلين في بيت المقدس بوصفه تعديا على حقوق الإنسان، بل وصل حتى مراجعة الأساطير المؤسِّسة للفكرة الصهيونية، كما فعلت منصة Le Monde المصنفة على أنها من اليسار المعتدل في فرنسا في وثائقي بعنوان: “إسرائيل- فلسطين: لماذا يبدو السلام مستحيلاً؟” وهو أمرٌ كان ممنوعا الخوض فيه إعلاميا أو حتى فكريا وثقافيا في أوروبا، وما حدث سابقا مع المفكر الفرنسي المسلم روجي غاردوي خير مثال على ما نقول.

في الأخير يبدو أن الدور الوظيفي للكيان الصهيوني يعيش ذات الأزمة التي يعيشها الغرب الامبريالي الذي أسند إليه هذه الوظيفة، وهذا أمرٌ يبعث على التفكير في السيناريوهات التي يمكن أن تحدث لهذا الكيان مستقبلا إذا وصلت أمريكا وأوروبا إلى حالة من الضعف لا تمكّنها من الاستمرار في دعم إسرائيل، فهل سيحدث للإسرائيليين ما حدث للمعمرين الفرنسيين في الجزائر حين غادروها دفعة واحدة دون رجعة؟ أم أن الطبيعة الوظيفية للكيان ستسهِّل عليه تبديل الولاء نحو المركز الجديد للنظام العالمي حتى لو اقتضى الأمر التخلي عن العقيدة الصهيونية أو التخفيف من حدتها؟ أم أن إسرائيل ستتحول إلى دولة طوائف مثل لبنان وتصبح كيانا هشا بعد أن يزول عنها الدعم الخارجي؟ أم أنها ستتخلص تماما من طبيعتها الدينية اليهودية وتصبح أقرب ما تكون إلى نموذج جنوب إفريقيا؟ لا شك أن كل هذه السيناريهات لا تمتّ بصلة لسيناريو تحرير فلسطين الراسخ في المخيال الإسلامي، لأن هذا السيناريو يقتضى ضمنا أن يتحول العرب والمسلمون إلى قوة دولية لها كلمتها في النظام العالمي، ما يعني أن تحرير أقطار العالم الإسلامي واتحادهم سياسيا واقتصاديا وعسكريا ينبغي أن يكون سابقا لتحرير فلسطين.