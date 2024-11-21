لماذا تحتاجين إلى غسل أغطية السرير بانتظام؟

كشفت الأبحاث أن عدم غسل أغطية السرير بانتظام، يسبب الحساسية والفطريات ويمكن أن يجذب عثّ الغبار، وهي مخلوقات مجهرية تتغذى على خلايا الجلد.

في هذا السياق، يقول طبيب الأمراض الجلدية ألوك فيج، “يتخلص الشخص العادي من جرام ونصف من الخلايا الكيراتينية (المكونة إلى حد كبير من بروتين الكيراتين) يوميا.

يتابع، من الناحية البصرية، هذا ما يقرب من نصف ملعقة صغيرة مليئة بالجلد الميت، بحسب موقع sleepfoundation.

ماذا الذي يوجد في الملاءات؟

الجلد الميت

أي نوع من الاحتكاك سيتسبب في فرك الطبقة الخارجية من خلايا الجلد، لذا فإن الكثير منها يتساقط عندما تتلامس مع ملاءاتك.

وعندما تُترك خلايا الجلد الميتة،تعمل كأرض خصبة للبكتيريا لتجعل من نفسها موطنا لها على فراشك ووسائدك.

عث الغبار

عث الغبار صغير جدا بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، لكنه يعيش في كل قارة على الأرض باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

هذه المخلوقات الصغيرة جدا ذات الأرجل الثمانية هي أقارب العنكبوت، وتتغذى على خلايا الجلد الميتة، ما يجعلك تعطس وتشعر بالحكة حول الفم والعينين والحلق.

وبر الحيوانات الأليفة

إذا سمحت لقطتك بالنوم في السرير، فاعلمي أنالكائنات الفطرية الموجودة فيها ستنتقل إلى السرير ويمكن أن تسبب مشاكل جلدية لك، وفق موقع sleepbubble.

عرق وزيوت ولعاب

قد تشمل الأشياء الأخرى المزعجة في السرير معك ما يلي:

السوائل الجسدية

ينتج الشخص العادي 26 جالونا من العرق في السرير كل عام،وكذا الزيت واللعاب.

منتجات التجميل

حتى إذا غسلت وجهك ليلا، فلا يزال بإمكان مستحضراتالتجميل أن تقع في السرير.

الفتات

إذا كنت تأكلين في السرير، يمكنك للقطع الصغيرة من الطعام أن تقع على الأغطية وتجلب لك المزيد من البكتيريا، حسب موقع housebeautiful.

ماذا يحدث إذا لم تغسلِ الأغطية؟

قد لا تمانعين في مشاركة مكان نومك مع رفقاء السرير الصغار، لكنهم لا يزالون قادرين على إصابتك بمشاكل صحية مختلفة من بينها:

أعراض الحساسية

الكثير من الناس لديهم حساسية من عث الغبار، لذلك فإن النوم في سرير مليء بها يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الربو والحساسية الموسمية.

مشاكل التنفس

إذا كنت تعانين بالفعل من الربو، فأنت أكثر عرضة لحساسية عث الغبار،ويمكن أن يؤدي الأمر إلى ظهور أعراض مثل الصفير.

الطفح الجلدي

إذا لامس الكثير من عث الغبار جسمك، فقد ينتهي بك الأمر بطفح جلدي بسبب البكتيريا.

الأكزيما

هي واحدة من أكثر أنواع الطفح الجلدي شيوعا، والتي تسببها مجموعة من جفاف الجلد ومستعمرات البكتيريا المفرطة النشاط على بشرتك.

ومن خلال السماح للبكتيريا بالعيش في وئام على ملاءاتك والوصول إلى بشرتك، فقد تجعلينالأكزيما أسوأ، أو تسمحين لها بالبدء في المقام الأول.

التهاب بصيلات الشعر

عندما تستلقي على سرير محمل بالبكتيريا، فإنك تفتحين المجال أمام التهاب بصيلات الشعر، حسب موقع sleepbubble.

كم مرة يجب أن تُغسل الأغطية؟

– يجب غسل ملاءات السرير مرة واحدة في الأسبوع،وإذا كنت لا تستعملين مرتبتك كل يوم، فقد تتمكنين من تمديد ذلك إلى مرة كل أسبوعين أو نحو ذلك.

– يجب أنتٌنظفالأغطية أكثر من مرة في الأسبوع، إذا كان لديك حيوانات أليفة، وخاصة إذا سمحت لها بالنوم في سريرك، فمن المستحسن غسلها كل 3-4 أيام.

-إذا كنت تعانين من الحساسية أو الربو، فقد يكون من المفيد تنظيف الاغطية بشكل متكرر لمعرفة ما إذا كانت أعراضك تتحسن.

– من المستحسن غسلها بشكل متكرر في أشهر الصيف الدافئة، حيث من المرجح أن تتعرق بشكل أكبر، وبالمثل، إذا كنت تعانين من الحساسية الموسمية في الربيع أو الصيف، وفقا لموقع health.clevelandclinic.