لماذا تحتاج المرأة إلى النوم أكثر من الرجل؟

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن المرأة قد تعاني من اضطرابات النوم بشكل أكثر تكرارا من الرجل بسبب العوامل البيولوجية والهرمونية والاجتماعية التي تؤثر على أنماط نومها.

وأظهرت إحدى الدراسات أن النساء، في المتوسط، ينمن 11 دقيقة أكثر من الرجال كل ليلة، ورغم أن هذا الوقت قصير وقد لا ينطبق على الجميع، إلا أنه يُمثل اختلافات حقيقية بين الجنسين وكيفية نومنا.

وتوضح الدكتورة الأمريكية دريروب،قائلة: “عادة ما تعاني النساء من مشاكل أكثر تؤثر على نومهن، لذا قد يحتجن إلى نوم أطول قليلا لتعويض اضطراب النوم أو سوء جودته، بحسب موقع /health.clevelandclinic.

زيادة خطر اضطرابات النوم

وجدت إحدى الدراسات أن النساء أكثر عرضة بنسبة 58٪ للإصابة بالأرق مُقارنة بالرجال، مما قد يدفعهن إلى الحصول على قسط إضافي من النوم لتعويض ساعات التقلب في فراشهن.

كما أشارت أبحاث أخرى إلى أن المرأة أكثر عُرضة للإصابة بجميع أنواع اضطرابات النوم مُقارنة بالرجل، بما في ذلك متلازمة تململ الساقين، وانقطاع النفس،وقد يؤدي هذا إلى حاجة النساء إلى مزيد من النوم للشعور بالراحة.

وكشفت دراسة أخرى أن النساء أكثر عرضة لقلة النوم من الرجال بعد الولادة، وأن الأمهات الحديثات يعانين من انخفاض في النوم يزيد بمقدار 42 دقيقة عن الآباء الجدد، وفق موقع healthline.

لماذا تحتاج النساء إلى نوم أكثر من الرجال؟

هناك عدة أسباب تجعل النساء يعانين من هذه المشكلة بسبب عدم أخذهن قسطا كافيا من النوم، والذي يعود إلى:

1- التقلبات الهرمونية

تُعد اضطرابات النوم الناتجة عن التقلبات الهرمونية من أبرز النظريات التي تُفسر حاجة النساء إلى نوم أكثر من الرجال.

ففي جميع مراحل دورة الحياة تقريبا، تمر النساء بتغيرات هرمونية قد تؤثر على نومهن، تشمل بعض هذه المراحل الحياتية ما يلي:

– متلازمة ما قبل الحيضالتي تؤدي الاستيقاظ المتكرر ليلا والنوم غير المريح.

– غالبا ما تعاني النساء الحوامل من يقظة أكبر في الليل، ومدة نوم أقصر، ونوم حركة العين السريعة أقل، ونوم أخف، وعادةما يكون ذلك بسبب الانزعاج الناتج عن أعراض أخرى، مثل ارتجاع المريء، ومتلازمة تململ الساقين، أو الغثيان.

– تعاني النساء المرضعات أيضا من ضعف جودة النوم، غالبا لأنهن يستيقظن كل ساعة إلى أربع ساعات للرضاعة.

– غالبا ما يكون النوم لدى النساء ما قبل انقطاع الطمث مضطربا للغاية، ويوصف عادة بأنه أخف، ويرتبط باستيقاظ ليلي متكرر.

2. مسؤوليات المنزل والرعاية

في المتوسط، تميل النساء إلى تحمل نصيب أكبر من مسؤوليات المنزل أو رعاية الأطفال، مما يؤثر على جودة نومهن العامة وقدرتهنّ على الراحة خلال النهار. ينطبق هذا بشكل خاص على الأطفال الصغار، حيث أظهرت الدراسات أن الأمهات عادة ما يحصلن على نوم أقل ليلا، ويعوضن ذلك بنوم متقطع أكثر خلال النهار.

3-اضطرابات الصحة النفسية

تُظهر الأبحاث أيضًا أن النساء لديهن معدلات أعلى من اضطرابات الصحة النفسية، بما في ذلك القلق أو الاكتئاب، والتي قد تُسبب اضطرابات النوم، حسب موقع thenutritioninsider.

ما مقدار النوم الذي تحتاجه المرأة؟

تتغير احتياجات المرأة للنوم، مثل الجسم، مع التقدم في العمر بسبب عوامل مثل الهرمونات، وعادات نمط الحياة، والحالات الطبية.

ـ من الولادة إلى 3 أشهر: من 14 إلى 17 ساعة.

ـ من 4 إلى 11 شهرا: من 12 إلى 16 ساعة.

ـ من سنة إلى سنتين: من 11 إلى 14 ساعة.

ـ من 3 إلى 5 سنوات: من 10 إلى 13 ساعة.

ـ من 6 إلى 12 سنة: من 9 إلى 12 ساعة.

ـ من 13 إلى 18 سنة: من 8 إلى 10 ساعات.

ـ من 18 إلى 64 سنة: من 8 إلى 9 ساعات.

ـ من 65 سنة فأكثر: من 7 إلى 8 ساعات، وفقا لموقع mayoclinic.