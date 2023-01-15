يبقى رقما مجهولا عند المرأة:

من بين الأسئلة التي تبقى شائكة بالنسبة إلى الكثير من النساء، السؤال عن عمرها، تختلف الآراء والأسباب، لكن الإجابة لا يمكن الوصول إليها، مهما حاولت في الكثير من الأحيان، حتى إن الكثير من الرجال أصبحوا يخافون انزعاج المرأة من هذا السؤال، حتى ولو كان من باب السخرية أو الدعابة.

في المقابل، كذلك، تنزعج المرأة من هذا السؤال في كل مرة، وتعتبره بعض النساء سرا لا يمكن البوح به، حتى إلى أقرب الناس، إلا في حالة الضرورة، وإن سمحت لها الظروف تبقى غامضة السن دائما وأبدا.

التنقيب في الأسباب التي تدفع بالمرأة إلى رفض إعطاء أو ذكر سنها لأي شخص، يتطلب بحثا طويلا، لأن أغلب الأسباب لا ترتكز على أسباب موضوعية مؤسسة على دلائل يمكن فهمها. كما أن هذا الأمر متعلق بشخصية كل فتاة، وربما بالحالة النفسية التي تمر بها، لأن معرفة عمر المرأة لا يتعلق بشرفها ولا بنسبها، فهو مجرد رقم فقط، لكن منذ زمن بعيد، بقي الرقم الأصعب في حياتها، ولا يمكن لها أن تعطيه حتى ولو كان السبب وجيها في بعض الأحيان.

من أجل إثراء الموضوع، أردنا أن نشرك جنس الرجل في هذا السؤال، الذي كان: لماذا تخفي المرأة سنها في رأيك؟ فرغم أن الإجابات جاءت مختلفة، لكنها تشترك في عنصر واحد، وهو أنها لا تريد أن تظهر أكبر سنا حتى أمام جنسها، حتى ولو كان هذا يظهر في ملامحها، لكنها، ورغم هذا، تصر على عدم الإفصاح عن هذا الرقم الصعب في حياتها، كما أن بعض الرجال اعتبر أن هذا الأمر متعلق بضعف شخصية الكثير من النساء، فلو كانت حقا ذات شخصية قوية، لا يمكن لها أن تنكر سنها.

بالإضافة إلى أنها تخفي سنها، تنكر كذلك السبب الرئيس لعدم الإفصاح عنها.. لذا، في الكثير من الأحيان، تجد الإجابة عن هذا السؤال، غامضة أو غير مفهومة، أو لا يمكن اعتبار هذه الإجابة إجابة إن صح القول، فهي مجرد هروب إلى الأمام، كما يقال، لا أكثر ولا أقل.

تبقى معرفة سن المرأة من بين الأرقام المجهولة إن صح القول، ولسبب أو لآخر، ترفض الإفصاح عنه إلا للضرورة القصوى.